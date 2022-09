O Titanic como nunca antes tinha sido visto através de novas imagens em 8K

Entornointeligente.com /

Novas imagens mostraram os destroços do Titanic como nunca antes tinham sido vistos: em qualidade 8K total, a maior resolução disponível atualmente.

Relacionados guerra na ucrânia. Análise. Uma guerra no convés do Titanic

internacional. Oceanógrafo que encontrou Titanic procura aviadora Amelia Earhart

expedição. Novas imagens mostram que o Titanic está a desaparecer

Esta resolução horizontal de 8000 pixels, duas vezes mais nítida que uma TV 4K, mostra um nível de detalhes e cores sem precedentes do navio que naufragou há 110 anos.

O vídeo foi capturado pela OceanGate Expeditions na sua visita deste ano ao local onde estão os destroços, cerca de 3,8 km abaixo da superfície do Atlântico Norte e a 740 km de Newfoundland, no Canadá.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever A empresa realiza expedições ao sítio do naufrágio com equipas de especialistas em mergulho submersível, historiadores e cientistas investigadores, ao lado de «especialistas» civis que pagam 250 mil dólares pelo privilégio de ver ao vivo os destroços do lendário navio.

O navio está submerso há 110 anos, a cerca de 740 quilómetros da costa de Newfoundland, no Canadá. Quando afundou estavam mais de duas mil pessoas a bordo. Cerca de 1500 morreram.

Os destroços do Titanic foram procurados por décadas até serem encontrados, em 1985, por uma equipa liderada por Robert Ballard. A história e o naufrágio permanecem no imaginário popular, e levaram à produção de vários livros e filmes, o mais famoso o filme Titanic, de 1997. Até hoje é um dos navios mais famosos da história, com os seus destroços a atraírem várias expedições de exploração ao longo dos anos.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com