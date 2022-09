O teatro do Mal

Entornointeligente.com /

A «conferência» que o título português deixa sem designar é nada mais nada menos do que aquela reunião sucedida em 1942, no subúrbio berlinense de Wannsee, que serviu para o reichsprotektor Reinhard Heydrich anunciar a um conjunto de pequenos e médios funcionários do regime nazi os termos da «solução final para a questão judaica». A importância histórica vem menos das decisões tomadas — Heydrich veio sobretudo anunciar uma decisão já tomada noutras esferas, e medir o pulso às reacções dos seus esbirros, atento não a reservas de carácter humanista mas a reservas de carácter logístico e burocrático, porque o que estava por fazer doravante era pôr de pé uma colossal máquina de extermínio sistemático — do que do facto de ter subsistido, resgatada à destruição, uma acta razoavelmente completa do encontro, que serviu para negar uma série de alegados «desconhecimentos» do que estava em curso, e foi usada por exemplo no julgamento de Adolf Eichmann (um dos participantes na conferência, com a missão de controlar as actas e respectiva linguagem).

LINK ORIGINAL: Publico

