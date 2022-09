O «teatro do absurdo», protestos, prisões e os que já fogem da Rússia

Entornointeligente.com /

O «teatro do absurdo» como Yuri Sobolevski, vice-presidente ucraniano do conselho regional de Kherson, intitula os referendos em Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporíjia [nenhuma destas regiões está inteiramente sob ocupação russa] é «muito difícil de impedir» até porque as «pessoas estão a ser obrigadas a votar» e nalguns casos «duas ou mais vezes».

Relacionados internacional. Lavrov acusa Ocidente de «russofobia grotesca»

guerra na ucrânia. Mais de 2000 detidos na Rússia após protestos contra ordem de mobilização

guerra na ucrânia. Aliados de Putin dizem estar preocupados com os excessos na mobilização

Alexander Rodnyansky, assessor de Zelensky, declarou isso mesmo à BBC: as populações das «zonas ocupadas» são «ameaçadas» pelos militares e obrigadas a votar.

Yuri Sobolevski denuncia que as comissões eleitorais acompanhadas por militares vão porta a porta para obter os votos e que há casos onde um membro da família é obrigado a votar pelos restantes que não estiveram presentes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever O governador de Lugansk, Serhiy Haidai, afirmou no Telegram que em algumas localidades sob controlo russo as autoridades estão a contabilizar votos de eleitores que estão a lutar na frente de combate ou até que já morreram.

O presidente da autarquia de Enerhodar, na região de Zaporíjia, descreve situações semelhantes, enquanto, segundo o jornal da oposição russa Astra, na localidade de Vasilivka, na mesma província, algumas pessoas que marcaram a «opção errada foram detidas.

Segundo o líder da autoproclamada república de Donetsk, Denis Pushilin, a participação no primeiro dia de votação foi de 23,64%, enquanto na vizinha Lugansk foi de 21,97%. No sudeste, na região de Zaporíjia, a presidente da comissão eleitoral, Galina Katiushchenko, disse que 20,5% dos votantes já participaram no referendo de anexação à Rússia. A participação na consulta na província de Kherson, no sul, foi de 15,3%, segundo a presidente do órgão eleitoral pró-russo, Marina Zakhrova.

As contas finais parecem estar já calculadas. Em Donetsk e Lugansk «aproximadamente 90% votará» a favor da anexação destas regiões, reconhecidas como independentes pelo Kremlin três dias antes da invasão Ucrânia, segundo fontes próximas da administração presidencial russa citadas pela imprensa internacional. Em Kherson e Zaporíjia, o resultado será também de cerca de 90%, com uma participação de 80%. A data para o processo de anexação está decidida: dia 29, quinta-feira.

Alexander Rodnyansky, assessor de Zelensky, afirma que o plano de Putin é muito evidente e que está vertido naquilo que é a «doutrina militar russa». Ao tentar declarar que Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporíjia são territórios russos por força dos referendos isso abre a «possibilidade do uso de armas de destruição em massa, armas nucleares, o que eles quiserem usar».

Basta um «qualquer ataque» porque é a «Rússia» que à luz dessa doutrina está a ser a atacada. «Eles», afirma Rodnyansky, «podem usar isso como pretexto. Eles podem fazer o que quiserem, de qualquer maneira. Eles estão a invadir um país sem motivo».

Joseph Borrell, chefe da diplomacia da União da Europeia, partilha desta leitura – «é um momento perigoso porque o exército russo foi encurralado» – e considera que não se pode ignorar as ameaças nucleares de Putin.

Alexander Baunov, analista russo, citado pela BBC, considera que uma «redefinição de fronteiras «provavelmente não deterá o exército ucraniano», mas – e é esta a «esperança do Kremlin», considera – provocará «hesitações nos países ocidentais» que provavelmente não «querem ter armas suas disparadas contra territórios que a Rússia declare como seus».

No plano diplomático, e aproveitando os protestos (quase mil pessoas foram já detidas) que estão a ocorrer na Rússia, em pelo menos 32 cidades, e a «fuga» de milhares para a Geórgia, Finlândia, Mongólia e Cazaquistão – há informações de engarrafamentos de dezenas quilómetros -, após Putin ter anunciado o recrutamento de 300 mil «reservistas» para a guerra, Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, defendeu publicamente que a «União Europeia deve acolher aqueles que estão em perigo devido às suas opiniões políticas. Se as pessoas na Rússia estão em perigo pelas suas opiniões políticas, por não seguirem esta louca decisão do Kremlin de lançar esta guerra na Ucrânia, devemos ter isso em conta».

Apesar do número oficial ser de 300 mil, dois jornais de língua russa (Novaya Gazeta Europe e Meduza) dizem que o objetivo é mais alto: um milhão. A Reuters, por seu lado, tem revelado que «homens sem qualquer experiência militar ou em idade de serviço militar» estão a receber «convocatórias» para a guerra.

E as regras e leis da guerra mudaram. Os militares russos que se rendam, desertem, desobedeçam a ordens ou se recusam a combater podem apanhar dez anos de prisão. Os estrangeiros que lutem pela Rússia têm direito imediato à cidadania desde que assinem contrato militar de pelo menos um ano.

Serguei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros russo, ao discursar na 77.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, não mudou muito daquilo que tem sido o tom habitual da retórica de Moscovo e acusou o Ocidente de uma «russofobia oficial sem precedentes» e «grotesca».

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com