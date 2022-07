O sublime contraditório de Lido Pimienta

Entornointeligente.com /

Quando faz música, a cantora colombiana Lido Pimienta pensa muitas vezes em honrar a adolescente que era aos 15 anos. Vivia ainda no seu país, «tinha muito talento e muita luz interior», recorda em conversa com o PÚBLICO. Mas já então percebia as regras de um jogo que lhe diziam que as portas para o seu percurso musical se abririam com outra facilidade caso tivesse nascido branca, de olhos azuis e cabelo loiro. Lembra-se bem da mensagem que, num mundo anterior ao TikTok e ao Instagram, as imagens que inundavam a televisão lhe sussurravam como um segredo mal disfarçado: «Aquilo que o mundo me dizia, aos 15 anos, era que era baixa, não tinha a imagem certa e que nunca seria ninguém, porque não tinha nascido branca nem pertencia a uma família rica.» A Lido que se via ao espelho encontrava antes o reflexo de uma rapariga escura, de traços indígenas, consciente de que essas características emagreciam enormemente a sua possibilidade de se destacar no meio de «miúdas [brancas] adoráveis que cantavam as músicas da Britney [Spears] e da Madonna». Se as portas se tivessem aberto nessa altura, não teria, talvez, precisado de procurá-las noutros sítios.

