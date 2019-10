O “Sexta às 9” e as denúncias do Governo

Entornointeligente.com /

O programa Sexta às 9 regressou na sexta-feira à RTP, após as eleições legislativas, e depois de o ver percebi porque é que ficou no congelador durante mês e meio, e porque é que a televisão pública preferiu que todos os portugueses pudessem votar na paz do Senhor, imperturbados por um jornalismo tão desagradável: as duas reportagens apresentadas são duas bombas na credibilidade do governo de António Costa, e um regresso àquela forma de fazer negócios característica dos tempos em que o mais famoso habitante da Ericeira mandava no país.

