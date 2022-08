Entornointeligente.com /

1 de 11 ‘O Senhor dos Anéis: Os anéis de Poder’ é adaptação digna e deslumbrante; g1 já viu Matt Grace/Prime Video Desde as primeiras cenas de «O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder», fica claro que a série não está satisfeita em ser «apenas» a mais cara já feita. Com um orçamento estimado em cerca de US$ 1 bilhão, a produção mostra desde o começo a reverência que tem pela obra de J. R. R. Tolkien na qual foi inspirada.

Pelo menos pelos dois primeiros episódios – os mesmos disponibilizados para a imprensa – que estreiam na plataforma de streaming Prime Video nesta quinta-feira (1º), às 22h. Os outros seis capítulos da temporada serão lançados semanalmente às sextas.

A qualidade técnica de nível cinematográfico desde as deslumbrantes sequências de abertura deve fazer os fãs mais apaixonados se revoltarem ao perceberem que não poderão acompanhar a história nos cinemas – mas a tristeza logo dá lugar a uma profunda satisfação.

Assista ao primeiro trailer de ‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder’

O sentimento é gerado principalmente pelo roteiro, que honra o universo e a linguagem do autor britânico, e por um excelente elenco de desconhecidos encabeçado pela atriz galesa Morfydd Clark («His Dark Materials»).

Tudo isso faz com que «Os Anéis de Poder» supere o difícil obstáculo da comparação com a trilogia do começo dos anos 2000 dirigida por Peter Jackson e ganhadora de um total de 17 prêmios nos Oscars.

Até por se tratar de uma história anterior – e bem diferente – àquelas retratadas nos filmes.

Uma guerreira para o inimigo encontrar

A trama de «Os Anéis de Poder» também se passa no mundo fictício da Terra-média, mas acontece milhares de anos antes dos filmes.

Como o título indica, a série explora a época em que o grande vilão Sauron desenvolve as joias poderosas em busca do controle sobre elfos, homens e anãos (a grafia é estranha, mas respeita a forma como Tolkien se referia à raça de estatura diminuta e grande resiliência).

Nela, a nobre guerreira Galadriel (Clark) procura pelo antigo inimigo, enquanto outros personagens, espalhados por diversas regiões, encontram diferentes sinais de que a ameaça talvez ainda resista após uma aparente derrota.

Uma divisão para confundi-los

Ao longo dos dois episódios iniciais, «Os Anéis de Poder» se divide entre diferentes focos narrativos – algo que invariavelmente evoca a comparação a «Game of thrones», outra adaptação de uma obra literária fantástica.

A necessidade de apresentar o maior número possível de reinos, povos e culturas com inúmeras idas e vindas oferece um grande obstáculo ao público – em especial aquele pouco familiarizado à obra e aos diálogos dramáticos e mais rebuscados de Tolkien.

No entanto, os fãs do britânico reconhecerão e vão se deleitar ao reconhecer na tela a linguagem típica do escritor, por mais que as falas não tenham sido tiradas diretamente de sua obra.

As idas e vindas cobram seu preço do ritmo geral, é verdade, mas servem para construir o mundo vivo e rico da Terra-média – algo que, com o tempo, conquista até mesmo quem nunca leu um de seus livros ou assistiu a alguma adaptação.

Um elenco para todos encantar

Entre grandes efeitos visuais, cenários cheios de detalhes, como o salão de jantar dos anãos, e diálogos dignos de Tolkien, quem faz mesmo tudo funcionar é o talentoso elenco.

Ao interpretar uma das poucas personagens presentes na trilogia, interpretada originalmente por ninguém menos que Cate Blanchett, Clark mostra o acerto dos criadores da série ao apostar em atores menos conhecidos – mas que dessem conta do recado.

A galesa de 33 anos entrega uma Galadriel poderosa e cheia de dúvidas, digna de um personagem que guiará os acontecimentos da série pelas cinco temporadas planejadas.

Além dela, é possível destacar principalmente Markella Kavenagh. Mais conhecida por produções de seu país, a Austrália, a jovem atriz não se intimida ao sustentar a trama dos pés-peludos, os ancestrais dos hobbits.

Sem grandes sequências de lutas ou de ação, seu foco narrativo poderia parecer mais bobo ou monótono – mesmo que tenha um grande mistério graças à chegada de um homem misterioso caído do céu (Daniel Weyman).

Robert Aramayo («Game of thrones»), por sua vez, supera o desafio inicial de interpretar o outro personagem mais conhecido – o elfo Elrond foi vivido por Hugo Weaving no cinema – graças, em parte, à sua notável química com Owain Arthur («O grande Ivan»), excelente e irreconhecível como o príncipe anão Dúrin IV.

Mas o porto-riquenho Ismael Cruz Cordova, que também deve ser a base de outro foco narrativo, sofre com um papel mais fraco, preso em um interesse amoroso chocho e raso.

Claro, com dois episódios é difícil avaliar o desenvolvimento de tantos personagens, e seu soldado elfo parece ser uma grande aposta da série, mas é difícil afastar a sensação de que seu personagem merecia mais neste começo do que olhares apaixonados sofridos à lá Edward, de «Crepúsculo» (2008).

E em 'Os Anéis do Poder' aprisionar-nos

Sim. É muito difícil julgar o mérito e o potencial de uma série, em especial uma com as ambições de uma adaptação do mundo de «O Senhor dos Anéis», com apenas dois episódios.

Mas, depois de anos de ansiedade e angústia com a promessa da expansão da obra de Tolkien, os fãs devem respirar mais aliviados.

O começo é promissor e entrega o cuidado e a paixão necessários para algo digno de algumas das obras literárias mais importantes do século 20.

Com um mundo rico, personagens instigantes e uma qualidade técnica quase inédita para uma série, «Os Anéis de Poder» pode acalentar os corações mais apaixonados ao mesmo tempo em que atrai um novo público.

Com mais seis episódios para completar a primeira das cinco temporadas prometidas, a série começa com uma base sólida para uma Terra-média que tem tudo para crescer e entregar muitas histórias nos próximos anos.

