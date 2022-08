Entornointeligente.com /

Às primeiras borbulhas não desconfiaram. António, Nuno, João e Fernando não pensaram automaticamente em varíola-dos-macacos quando surgiram os primeiros sintomas. O que viam no seu corpo não tinha semelhanças com às imagens que tinham visto a circular – em que as lesões eram exuberantes e carregadas de pus. As borbulhas com pus (ou pústulas) características que tiveram eram poucas e pequenas, pelo menos no início.

