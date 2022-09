Entornointeligente.com /

As competências que as crianças e adolescentes levam para dentro da sala de aula importam tanto como aquilo que lhes é ensinado na escola. O potencial do seu filho pode e deve ser desenvolvido em casa, com ações simples do dia-a-dia, e a atitude com que ele chegar à porta da sala terá impacto direto nos seus resultados escolares. Uma parte do sucesso do seu filho vai depender de si, mãe e pai.

