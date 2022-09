Entornointeligente.com /

As ovelhas, as cabras e seu pastor abandonaram a Quinta da Atalaia em Junho, quando começou a construção dos primeiros alicerces da cidade Avante! . É verdade: o PCP é proprietário de um rebanho que «limpa» o imenso terreno da Quinta da Atalaia nos meses mortos, entre o fim da Festa do Avante! e o começo da reconstrução da do ano seguinte.

