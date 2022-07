Entornointeligente.com /

O ministro das Finanças, a braços com a incerteza que a inflação e a guerra na Ucrânia podem provocar na economia portuguesa, vai reler dois livros importantes para o actual momento geoestratégico mundial – «Diplomacia», do veterano Henry Kissinger, e » Putinlândia «, do investigador Bernardo Pires de Lima.

