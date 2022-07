O que é um poeta?

Entornointeligente.com /

Na verdade, não é sobre um poeta. São dois, ou mesmo uma nação de poetas. Nenhuma destas informações revela mais do que deve acerca do novo romance de Alejandro Zambra (Santiago do Chile, 1975), Poeta Chileno , que a Elsinore publica agora em Portugal. «Ser poeta chileno é como ser um chefe peruano ou um futebolista brasileiro ou um modelo venezuelano»; «Os poetas chilenos são extraordinariamente competitivos, parecem, nova-iorquinos»; «Os poetas chilenos são curiosamente mais famosos que os prosadores e há muitos prosadores que escrevem romances sobre poetas. São como heróis nacionais, figuras lendárias.»

