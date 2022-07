O que tem a dizer Valência, a Capital Mundial do Design de 2022?

Entornointeligente.com /

Valência, a terceira cidade espanhola e um dos grandes portos do Mediterrâneo, há muito que é conhecida pelas suas laranjas e arrozes, sedas e cerâmicas, móveis e brinquedos. Visitar os seus edifícios emblemáticos, desde a gótica Lonja de la Seda ao modernista Mercado Central, é testemunhar o papel da indústria e do comércio para a vida da cidade. Enquanto Capital Mundial do Design, título que ostenta em 2022, Valência convida-nos a descobrir e compreender o papel do design para a sua economia, cultura e vida urbana muito para além dos seus produtos ou edifícios.

