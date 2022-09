O que são as vacinas? Investigador faz animações em Powerpoint que «promovem a literacia científica»

Entornointeligente.com /

Para que servem as vacinas? E como é que o nosso corpo pode reagir a elas? O segundo episódio da série de vídeos Explicanimado responde a estas e outras perguntas.

Desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier da Universidade Nova de Lisboa​ ( ITQB Nova ), em parceria com o município de Oeiras, este projecto tem como objectivo «promover a literacia científica e ajudar as pessoas a tomarem decisões mais bem informadas», diz Fredilson Melo, o investigador que ilustra, narra e fazer as animações destes vídeos, dirigidos a alunos do ensino secundário e imigrantes dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

A série conta com cinco episódios. O primeiro foi lançado em Abril, no Dia Internacional da Imunologia, e aborda o sistema imunitário . O segundo, que se estreia aqui no P3, chega precisamente no Dia Internacional da Literacia, que se assinala a 8 de Setembro. Até ao final do ano serão publicados mais três vídeos, em datas a anunciar. Os episódios estão disponíveis no YouTube , Instagram e LinkedIn do ITQB NOVA. O feedback tem sido positivo: «Eles [os estudantes] têm adorado, acharam muito chamativo», diz Fredilson.

O investigador escolhe os temas a retratar pela «pertinência». Inicialmente, o plano até era que se focassem na pandemia de covid-19, mas depois houve a «oportunidade de fazer este projecto que é mais abrangente». Para os produzir, conta com o apoio do gabinete de Comunicação e Imagem de Ciência do ITQB Nova e de uma ferramenta presente no computador da maioria das pessoas: o Powerpoint. «O interessante é mostrar que se consegue fazer algo grande num programa de baixo custo», conclui.

