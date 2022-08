Entornointeligente.com /

O que se sabe sobre o caso da menina de 10 anos encontrada morta na Grande BH Corpo de Bárbara Vitória foi localizado em um matagal na manhã desta terça-feira (2). Ela estava desaparecida desde domingo (31), quando saiu para ir à padaria. Por Flávia Ayer, Camila Falabela e Rafaela Mansur, TV Globo e g1 Minas — Belo Horizonte

02/08/2022 11h24 Atualizado 02/08/2022

Menina foi vista pela última vez por uma atendente da padaria

O corpo da menina Bárbara Vitória, de 10 anos, que estava desaparecida desde o último domingo (31) em Ribeirão das Neves , na Região Metropolitana de Belo Horizonte , foi encontrado em um matagal na manhã desta terça-feira (2).

Veja o que se sabe sobre o caso:

Quando Bárbara desapareceu?

Bárbara foi vista pela família pela última vez por volta das 17h30 do último domingo (31) , quando saiu de casa para ir a uma padaria para comprar pão. Ela já tinha o hábito de fazer esse trajeto.

1 de 3 Menina está desaparecida desde domingo (31) — Foto: Reprodução/Redes Sociais Menina está desaparecida desde domingo (31) — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ela chegou a ir à padaria?

Sim. Imagens de circuito de segurança mostram Bárbara saindo da padaria, localizada na Rua Joaquim Abel Coelho.

A menina enfrenta a fila do caixa e, depois de ser atendida, guarda o troco em uma bolsa e sai de lá com um saco de pães. Ela chega a se despedir de uma atendente quando o relógio do circuito marca 17h46 .

O que aconteceu depois?

Às 17h55 , outra câmera registra o momento em que Bárbara desce uma rua, correndo.

Quase 30 minutos depois, às 18h23 , um novo registro. A menina aparece correndo em frente a outro comércio. Um minuto depois, às 18h24 , a mesma câmera registra o momento em que dois homens correm na mesma direção em que Bárbara estava .

Alguém foi preso?

Um dos homens que aparece nas filmagens chegou a ser conduzido para a delegacia nesta segunda-feira (1º), mas foi liberado. A Polícia Militar (PM) encontrou um saco de pão semelhante ao comprado por Bárbara na casa dele .

Onde e quando o corpo de Bárbara foi encontrado?

2 de 3 Mapa mostra casa da menina Bárbara, padaria onde ela esteve e local onde foi encontrada morta — Foto: Elcio Horiuchi/ Arte g1 Mapa mostra casa da menina Bárbara, padaria onde ela esteve e local onde foi encontrada morta — Foto: Elcio Horiuchi/ Arte g1

O corpo de Bárbara foi encontrado em um matagal próximo a um campo de futebol na manhã desta terça-feira (2) por uma estudante que estava ajudando nas buscas. O campo fica a cerca de 500 metros da casa da menina . A criança vestia apenas a camisa do Atlético-MG.

Segundo a mulher, no momento em que o corpo foi encontrado, acontecia um jogo de futebol infantil no local.

«Eu estava atrás dela, aí eu pensei assim: eu vou procurar no campo e num brejo que tem ali embaixo perto do Pedra Branca porque é onde eles geralmente jogam o corpo se algo tiver acontecido. Eu vim no campo, o pessoal estava jogando bola e eu comecei a afundar lá pra dentro, foi onde eu vi a menina deitada. Na hora que eu vi a menina deitada eu já voltei, já gritei o pessoal, 'gente, pelo amor de Deus chama a polícia que a menina de dez anos tá esmorta aqui'», disse.

3 de 3 Corpo foi encontrado em um matagal próximo a um campo de futebol em Ribeirão das Neves — Foto: Flávia Ayer/TV Globo Corpo foi encontrado em um matagal próximo a um campo de futebol em Ribeirão das Neves — Foto: Flávia Ayer/TV Globo

O que apontam as investigações?

O g1 Minas questionou a Polícia Civil sobre as investigações no início da madrugada desta terça-feira, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.

