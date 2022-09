Entornointeligente.com /

O que se sabe sobre o ataque armado contra Cristina Kirchner Suspeito de ter apertado gatilho de arma, que não disparou, contra vice-presidente da Argentina foi identificado pelas autoridades do país como o brasileiro Fernando Sabag Montiel, de 35 anos. Por BBC

02/09/2022 00h26 Atualizado 02/09/2022

1 de 1 Homem é detido após tentar assassinar Cristina Kirchner na Argentina — Foto: Reprodução/GloboNews Homem é detido após tentar assassinar Cristina Kirchner na Argentina — Foto: Reprodução/GloboNews

Um brasileiro identificado como Fernando Sabag Montiel é, segundo a polícia da Argentina, o suspeito de ter apontado uma arma e apertado o gatilho contra a vice-presidente Cristina Kirchner na noite desta quinta-feira (1º) em Buenos Aires.

Imagens veiculadas por canais de televisão do país mostram o momento em que uma pistola é apontada para Kirchner e, apesar de o gatilho ser puxado, o disparo falha.

Montiel, de 35 anos, portava uma pistola Bersa 380 — de fabricação argentina — carregada com cinco balas, segundo informações da Polícia Federal à imprensa.

Arma de brasileiro que tentou atirar em Kirchner tinha 5 balas; Raphael Sibilla traz bastidores direto de Buenos Aires

A ação do homem, que usava uma touca preta e uma máscara facial, chamou a atenção dos apoiadores da ex-presidente que o agarraram, no meio da multidão, conforme mostram as imagens das emissoras locais.

No momento em que foi flagrado, ele tentou fugir, mas foi agarrado pela camiseta próximo ao prédio onde a ex-presidente mora no bairro da Recoleta.

O homem foi preso e levado para uma delegacia na cidade de Buenos Aires, onde no fim da noite desta quinta-feira continuava detido.

De acordo com fontes policiais, ele já teria sido preso pela Polícia da Cidade em março de 2021 quando portava uma faca.

O presidente Alberto Fernández gravou um pronunciamento em rede nacional. Segundo fontes do governo, ele teria telefonado para Cristina logo após o incidente.

VÍDEO: o ataque a Cristina Kirchner segundo a segundo

O ex-presidente da Argentina Mauricio Macri, opositor de Kirchner, escreveu no Twitter: «Meu repúdio absoluto ao ataque sofrido por Cristina Kirchner , que felizmente não teve consequências para a vice-presidente. Este gravíssimo fato exige um imediato e profundo esclarecimento por parte da Justiça e das forças de segurança.»

Deputados e senadores da base governista, reunidos na coalizão Frente para a Vitória (FPV), se manifestaram no Congresso Nacional contra o ataque.

«Não a mataram porque Deus é grande», disse o senador governista José Mayans.

«Pedimos investigação, esclarecimento», disse o deputado governista Sergio Palacio.

A BBC News Brasil pediu um posicionamento ao Itamaraty, mas ainda não recebeu resposta.

Nos últimos dias, o prédio onde a ex-presidente mora tem sido ponto de encontro de seus apoiadores que contestam o pedido do Ministério Público para que ela seja condenada a 12 anos de prisão por supostos casos de corrupção durante seu mandato.

