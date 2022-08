Entornointeligente.com /

fique por dentro

Aviões supersônicos Fantástico Filha de guru de Putin Claudia Jimenez Eleições O que se sabe sobre a morte de Darya Dugina, filha do guru de Putin A filha de Alexander Dugin, um dos ideólogos russos mais próximos ao presidente russo Vladimir Putin, foi morta na noite de sábado (20) quando seu carro explodiu no distrito de Odintsovo, área nobre do subúrbio de Moscou. Caso é investigado como assassinato sob encomenda. Por g1

21/08/2022 14h34 Atualizado 21/08/2022

O que se sabe sobre a morte de Darya Dugina, filha do ‘guru’ de Putin

A jornalista e cientista política Darya Dugina , de 30 anos, foi morta por volta das 21h45 (horário local) de sábado (20), em Moscou . Ela era filha de Alexander Dugin , um dos ideólogos russos mais próximos ao presidente russo Vladimir Putin, e, assim como ele, demonstrava apoio aberto à ofensiva russa na Ucrânia.

Compartilhe esta notícia por WhatsApp Compartilhe esta notícia por Telegram

Veja o que se sabe sobre o caso até o momento ( nesta reportagem, você encontrará ):

Qual o contexto do dia do assassinato? Quais as hipóteses investigadas? O que ainda falta esclarecer? Quem era Darya Dugina? Quem é seu pai, Alexander Dugin? Em que contexto político ocorre o atentado? O que a Ucrânia diz do caso?

Qual o contexto do dia do assassinato?

1 de 2 Explosão de carro de Darya Dugina em Moscou — Foto: Comitê de investigação da Rússia/Reuters Explosão de carro de Darya Dugina em Moscou — Foto: Comitê de investigação da Rússia/Reuters

Dugina e seu pai estavam participando de um festival nos arredores de Moscou, e Dugin decidiu trocar de carro no último minuto, informou o jornal do governo russo Rossiyskaya Gazeta.

Dugina morreu após a explosão do Toyota Land Cruiser que ela estava dirigindo, em uma rodovia a 32 quilômetros a oeste de Moscou.

O incidente ocorreu no distrito de Odintsovo, uma área nobre dos subúrbios de Moscou, por volta das 21h45 no horário local.

«Um dispositivo explosivo foi colocado na parte de baixo do carro do lado do motorista. Darya Dugina, que estava ao volante, morreu no local», disse o Comitê de Investigação da Rússia, órgão de investigação federal ligado diretamente à presidência.

O carro pegou fogo, espalhando pedaços pela estrada. A imprensa russa informou que o veículo colidiu em uma cerca antes de ser tomado pelas chamas.

Quais as hipóteses investigadas?

Um inquérito de homicídio foi aberto pelo Comitê de Investigação da Rússia. O órgão afirmou em comunicado que «foi um crime planejado com antecedência e contratado por terceiros».

Segundo parentes, citados por agências de notícias russas, o alvo da explosão seria seu pai, Alexander Dugin.

O que ainda falta esclarecer?

Até a última atualização deste texto, ninguém assumiu a autoria do ataque. A polícia ainda não apontou suspeitos ou mandantes do crime.

A linha de investigação é de que foi um homicídio planejado e encomendado por terceiros, mas também não há informações sobre as motivações.

A hipótese de que o alvo seria seu pai, Dugin, também não foi confirmada ou negada. Um amigo de Dugina, Andrei Krasnov, afirmou que o carro que explodiu é do pai dela e, por isso, provavelmente ele seria o alvo do ataque.

Quem era Darya Dugina?

Quem era Darya Dugina, morta em explosão de carro na Rússia

Dugina, que nasceu em 1992, era formada em filosofia pela Universidade Estatal de Moscou e apareceu como comentarista no canal de TV nacionalista Tsargrad. Assim como o pai, apoiava o envio de tropas russas para a Ucrânia.

Em março, ela foi uma das pessoas sancionadas pelos Estados Unidos, assim como parte de uma lista de elites russas e agências de desinformação dirigidas pela inteligência do país, ao lado de seu pai, que foi designado para sanções desde 2015. Ela também foi sancionada pelo Reino Unido em julho por seu apoio à invasão da Rússia, informou o jornal The Washington Post.

Leia o perfil completo de Darya Dugina aqui .

Quem é seu pai, Alexander Dugin?

2 de 2 Alexander Dugin, em foto em um comício em apoio às autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk, em Moscou, no dia 18 de outubro de 2014 — Foto: Reuters Alexander Dugin, em foto em um comício em apoio às autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk, em Moscou, no dia 18 de outubro de 2014 — Foto: Reuters

Analista e estrategista polêmico, Dugin é conhecido por visões ultranacionalistas. Ele defende a ideologia do conceito de «mundo russo» e o envio de tropas russas para a Ucrânia.

O estrategista segue o eurasianismo – filosofia que defende que a Rússia precisava se afastar dos ideais europeus e criar um império russo-asiático.

Dugin se aproximou de Putin no ano de 2000, no início do governo do presidente eleito. Na época, Putin disse publicamente que «a Rússia sempre se viu como um país eurasiano».

Depois disso, Dugin afirmou que a frase de Putin foi «histórica, grandiosa e revolucionária», que «mudou tudo».

Outras ações do governo russo – como a influência nas eleições dos EUA, o Brexit e os conflitos no leste da Ucrânia e da Geórgia – também são exemplos da influência das ideias de Dugin sobre Putin e seus aliados.

Saiba mais sobre Alexander Dugin aqui .

Em que contexto político ocorre o atentado?

O ataque acontece em um contexto em que o Kremlin é questionado sobre seu esforço de guerra na Ucrânia, principalmente sobre o porquê não está fazendo mais para evitar ataques nas linhas de frente.

Apoiadores da guerra – já irritados com os recentes ataques de sabotagem ucranianos na Crimeia – rapidamente foram às mídias sociais com alegações de que a Ucrânia estava por trás da morte de Dugina.

Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, disse em um post do Telegram que, se fosse encontrada alguma ligação da Ucrânia com o caso, seria «terrorismo de Estado».

O que a Ucrânia diz do caso?

Um conselheiro do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, negou qualquer envolvimento de Kiev neste ataque. «Enfatizo que a Ucrânia, obviamente, não tem nada a ver com isso, porque não somos um Estado criminoso, como é o caso da Federação Russa, e muito menos um Estado terrorista», disse Mikhaïlo Podoliak em um comentário na televisão.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com