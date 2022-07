Entornointeligente.com /

O que se sabe do crime envolvendo a blogueira Isa Gomes, suspeita de mandar 'dar susto' no ex-namorado; homem foi assassinado Vítima foi encontrada com as mãos e pernas amarradas, um fio enrolado no pescoço e uma blusa cobrindo o rosto. Ex-casal tinha histórico de relacionamento conturbado. Por Carolina Caetano, g1 Minas — Belo Horizonte

01/07/2022 04h00 Atualizado 01/07/2022

1 de 2 Isa foi encaminhada ao sistema prisional — Foto: Redes Sociais / Divulgação Isa foi encaminhada ao sistema prisional — Foto: Redes Sociais / Divulgação

Mensagens motivacionais, exaltando a força das mulheres e reforçando a necessidade do amor próprio . A cada post em uma rede social, a blogueira Isabela Gomes Pereira, conhecida como » Isa Gomes» , de 29 anos, aproveitava para deixar um conselho ou uma dica para seus mais de 11 mil seguidores.

Em sua biografia no Instagram, ela escreveu: «Uma nova jornada vai começar» . No entanto, na última terça-feira (28), Isa foi presa suspeita de participação no assassinato do ex-namorado, Leandro Rezende Morais, de 36, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Dois homens que também foram presos contaram à Polícia Militar que ela pediu que eles dessem «um susto» na vítima . A dupla e a blogueira tiveram as prisões ratificadas por roubo seguido de morte e foram encaminhados ao sistema prisional.

Quem é Isa Gomes?

No Instagram profissional, Isabela reservou um post com a chamada: «Quem é Isa Gomes?». Veja abaixo:

2 de 2 Isa fez um post na rede social se apresentando — Foto: Redes Sociais / Divulgação Isa fez um post na rede social se apresentando — Foto: Redes Sociais / Divulgação

A mulher costumava mostrar cosméticos para venda e se apresentava como criadora de um procedimento estético para boca.

Veja o que se sabe sobre o crime:

Onde e quando foi o crime?

Leandro foi morto na última terça-feira dentro de casa. Ele foi encontrado com as mãos e pernas amarradas, um fio enrolado no pescoço e uma blusa cobrindo o rosto.

Qual seria a motivação para o «susto» na vítima?

Isabela contou à polícia que tinha descoberto o envolvimento do ex com uma amiga dela. Ela afirmou ter ficado transtornada. A mulher ficou chorando em uma praça no bairro Mangueiras, na Região do Barreiro, em BH, quando um desconhecido se aproximou e perguntou o que estava acontecendo.

Ela contou da traição e falou que era constantemente agredida pelo companheiro e, segundo ela, o homem se ofereceu «para dar um susto» em Leandro.

Eles combinaram de se encontrar na praça mais tarde, mas, quando a mulher voltou ao local, outros três homens estavam aguardando-a para ir até a casa de Leandro. Conforme a mulher, eles pularam o muro da residência e ficaram cerca de 20 minutos lá dentro, enquanto ela aguardou do lado de fora.

O que os homens alegam?

Dois dos suspeitos foram presos e deram uma versão diferente para os fatos . Eles disseram que estavam na praça quando a mulher se aproximou e pediu que dessem um susto no namorado e roubassem a casa dele. Ambos afirmaram que ela entrou na casa de Leandro e chutou o rosto dele. O terceiro homem suspeito de envolvimento no crime não foi localizado.

Como era a relação de Isa com a vítima?

Desde 2021 há registro de boletins de ocorrência envolvendo o ex-casal. Em setembro, Isabela procurou uma companhia da PM afirmando que havia sido agredida por Leandro com um tapa no rosto e puxões de cabelo.

O homem negou as agressões e disse à polícia que a mulher foi até a padaria em que ele trabalhava e o ofendeu dizendo: «você é um vagabundo, traficante, ladrão de carga». Logo depois, ela entrou no carro dele insistindo para conversar.

Em abril deste ano, Isabela procurou a polícia para informar que, ao passar na frente de um restaurante em BH, viu o carro do ex-namorado estacionado.

Ela entrou no estabelecimento e o viu com outra mulher, momento em que quebrou um copo na mesa dele e ainda arranhou o carro de Leandro . Ela disse à polícia que os dois se agrediram, o que causou escoriações no braço e mão dela.

Dias depois foi a vez do homem registrar um boletim de ocorrência em que contou o que tinha acontecido no restaurante e que, na confusão do lado de fora, Isabela pegou a carteira dele, saiu correndo e, desde então, se recusava a devolver.

Havia alguma investigação de violência doméstica?

A Polícia Civil disse que foi instaurado um inquérito em setembro de 2021, que apurava episódios de violência doméstica que teriam sido cometidos por Leandro Rezende Morais.

«Com o falecimento do suspeito extingue-se a punibilidade e o procedimento segue para o judiciário», afirmou a instituição.

O que diz Polícia Civil sobre o crime desta semana?

A polícia informou que os três presos seguem sendo investigados.

