24/08/2022 11h01 Atualizado 24/08/2022

«O que mais pesa para os pobres é o que tem permanecido alto: o alimento», diz Miriam Leitão sobre resultado do IPCA-15

O IPCA-15 caiu 0,73% em agosto. Essa é a menor taxa desde o início da série histórica, em 1991. O índice foi puxado para baixo principalmente pelo grupo de transportes, influenciado pela queda no preço da gasolina . Mas alimentos e bebidas seguem em alta e tiveram a maior taxa, principalmente por causa dos preços do leite longa vida.

Segundo Miriam Leitão, «no supermercado ainda tem inflação muito alta, no posto de gasolina está tendo deflação» . «O que mais pesa para os pobres é exatamente o que tem permanecido alto: o alimento» , disse a jornalista.

«Está caindo por motivos muito específicos, o governo determinou uma queda do imposto. Imposto estadual e eliminou impostos federais sobre combustíveis».

Assista ao comentário completo no vídeo acima.

