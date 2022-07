«O que mais detesto é a privação de liberdade»

Entornointeligente.com /

A sua virtude preferida?

A bondade, que para mim se encontra invariavelmente ligada à liberdade e à empatia.

A qualidade que mais aprecia num homem?

A coragem.

Subscrever A coragem.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

A coragem.

O que aprecia mais nos seus amigos?

A candura que encontro na expressão da singularidade de cada qual, a seu jeito.

O seu principal defeito?

Estar por vezes em demasia na idealização das experiências e menos na comprovação terrena do real.

A sua ocupação preferida?

A literatura, o atravessamento de jardins luminosos e a descoberta de lugares inusitados.

Qual é a sua ideia de «felicidade perfeita»?

Que consigamos conviver pacificamente num mundo em que a diversidade seja celebrada, em que nos orientemos pelos valores de compaixão e de respeito pela vida e identidade do outro.

Um desgosto?

As guerras do século XXI, o entorpecimento perante a catástrofe das alterações climáticas e a injustiça.

O que é que gostaria de ser?

Gostaria de ser cada vez mais próxima de mim, de uma liberdade primeira.

Em que país gostaria de viver?

Aprecio muito a qualidade ambulatória da minha profissão e de ter a possibilidade de me instalar por um tempo mais ou menos curto, numa realidade cultural diversa daquela que conheço mais intrinsecamente.

A cor preferida?

Lilás.

A flor de que gosta?

As camélias e as hortênsias, flores da minha infância.

O pássaro que prefere?

As rolas. O seu cântico é um enrolamento de luz.

O autor preferido em prosa?

Maria Gabriela Llansol, Dostoievski, Pascal Quignard.

Poetas preferidos?

Anna Akhmatova, Anne Sexton, Daniel Faria, Antonia Pozzi, Cesare Pavese.

O seu herói da ficção?

Job.

Heroínas favoritas na ficção?

Antígona.

Os heróis da vida real?

Todos aqueles que se rebelam contra qualquer cenário de injustiça, os que não se conformam com a opressão e vilania.

As heroínas históricas?

Jeanne D»Arc.

Os pintores preferidos?

Ressalvo algumas artistas visuais que me fascinam como a Louise Bourgeois, Maria Helena Vieira da Silva, Berlinde de Bruyckere, Georgia O»Keeffe, Helena Almeida, Ana Mendieta, Cindy Sherman, Lourdes Castro, Marlene Dumas, ou Francesca Woodman.

Compositores preferidos?

Bach, Chopin, Schubert, Dvorak. João Gilberto, Chico Buarque, Kate Bush, Martin Gore, Frank Ocean.

Os seus nomes preferidos?

Theo e Aurora.

O que detesta acima de tudo?

A privação da liberdade.

A personagem histórica que mais despreza?

Os déspotas e os tiranos.

O feito militar que mais admira?

Todos os tratados de paz.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Renascer a cada manhã com um fôlego indestrutível que me fizesse operar no mundo a beleza inominável.

Como gostaria de morrer?

Dentro de um sonho vertiginoso.

Estado de espírito atual?

Inquietação.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Os que não brotam do egoísmo daqueles que, depois do descaimento, tentam aliviar o peso que daí adveio.

A sua divisa?

Each spring will be a sword you»ll sharpen , Anne Sexton, from Courage featured in The Complete Poems .

