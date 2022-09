O que fez a arma usada contra Cristina Kirchner falhar? Especialista levanta hipóteses

Entornointeligente.com /

02/09/2022 13h17 Atualizado 02/09/2022

O ataque a Cristina Kirchner momento a momento

Vídeos do ataque a Cristina Kirchner mostram que o agressor tentou disparar uma pistola perto do rosto da vice-presidente, mas a arma falhou. As causas da falha ainda são desconhecidas.

No entanto, o g1 conversou com Bruno Langeani, gerente do Instituto Sou da Paz, que levantou possíveis causas para a arma da marca Bersa calibre 32 não ter funcionado.

Segundo ele, duas opções são as mais plausíveis:

A arma estava com munição no carregador, mas ele não havia manobrado o ferrolho para colocar a munição na câmara de onde parte o disparo. Quando apertou o gatilho, portanto, não havia munição para disparar. A munição estaria velha ou úmida e, por causa disso, a pólvora não explodiu quanto o gatilho foi acionado, não gerando assim o disparo do projétil.

Segundo informações da polícia, a arma foi deixada na rua logo após o atentado.

Como é a arma?

1 de 2 Arma apreendida pela polícia após tentativa de assassinato contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner — Foto: Reprodução Arma apreendida pela polícia após tentativa de assassinato contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner — Foto: Reprodução

A Bersa é uma empresa de armas argentina que está no ramo há mais de 60 anos. Seus produtos são mais utilizados pelo público civil. O modelo usado pelo agressor é de arma compacta, com capacidade de 7 a 10 munições.

Ainda não se tem confirmação de qual seria o motivo que fez a arma falhar depois de Fernando acionar o gatilho. O setor de balística da polícia da Argentina ainda deve analisar mais detalhes do caso.

Ainda não se sabe se o armamento estava no nome dele ou se estava ilegal.

O que aconteceu depois do ataque?

2 de 2 Um ciclista passa ao lado de cartazes que diziam, em espanhol, «Força, Cristina», horas depois de a vice-presidente argentina sofrer uma tentativa de assassinato. — Foto: AP Photo/Rodrigo Abd Um ciclista passa ao lado de cartazes que diziam, em espanhol, «Força, Cristina», horas depois de a vice-presidente argentina sofrer uma tentativa de assassinato. — Foto: AP Photo/Rodrigo Abd

O homem, identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 anos, nasceu em São Paulo, mas não é filho de brasileiros, e se mudou para a Argentina em 1993. Dados comerciais mostram que ele está registrado como motorista de aplicativo e tem um carro em seu nome.

Agora ele foi detido e levado pela polícia federal da Argentina. A juíza María Eugenia Capuchetti será a responsável pelo julgamento.

Durante investigação na casa do homem, 100 balas 9mm foram encontradas, informaram sites argentinos como o Infobae, Clarín e o La Nacion. Essa munição, porém, não é correspondente ao tipo de arma utilizada no ataque.

Porte de armas é liberado na Argentina?

Sim, porém apenas para fins de caça ou tiro esportivo.

A pessoa que busca portar um equipamento deste tipo precisa possuir a licença emitida pelo país. Mesmo assim, em público pode-se apenas andar com ela desarmada e separada das munições.

Condenação

O portal argentino «Clarin» diz que o homem de nacionalidade brasileira irá responder por tentativa de homicídio qualificado.

