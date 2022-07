Entornointeligente.com /

O que fazer durante as férias na Grande BH? Veja guia preparado pelo g1 para a criançada Shoppings em Belo Horizonte e Contagem têm programação especial. Parques e espaços públicos oferecem diversão gratuita. Por Alex Araújo, g1 Minas — Belo Horizonte

16/07/2022 06h01 Atualizado 16/07/2022

1 de 5 Criançada durante oficina no Shopping Cidade — Foto: Shopping Cidade/Divulgação Criançada durante oficina no Shopping Cidade — Foto: Shopping Cidade/Divulgação

Após mais de dois anos sem divertimento para a criançada durante as férias de julho por causa da pandemia da Covid-19, shoppings de Belo Horizonte e Contagem têm programação especial neste mês. Há atividades gratuitas e pagas.

A prefeitura da capital mineira também promove eventos em parques e espaços públicos. Todos de graça.

O g1 Minas fez um guia , e o que não faltam são opções para se divertir.

Veja abaixo as atividades que vão encantar os baixinhos (as atrações foram listadas em ordem alfabética pelo nome do shopping):

BH Shopping

Mônica Toy: as aventuras da turminha reunidas em um lugar. Mônica Toy proporciona 18 atrações em formatos infláveis e jogos, que estimulam brincadeiras lúdicas e educativas na companhia de Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha e todo o bairro do Limoeiro. O circuito conta com pula-pula, escorregador, quebra-cabeça, bolha de sabão gigante, gangorra, jogo da memória, oficina de colorir e tatuagem, game, entre outras atividades temáticas (até 15 de agosto) Space Roller: clima de nostalgia da febre da patinação nas décadas de 1970 e 1980. A pista conta com monitores para auxiliar com os equipamentos de proteção, na troca de patins e no que mais for preciso para garantir a participação com toda segurança (até 31 de julho) Happy Pop's: Museu Mais Doce do Mundo: com nove espaços decorados, o Happy Pop's é a versão pocket itinerária do famoso Museu Mais Doce do Mundo, de Portugal, um lugar onde o imaginário se transforma em experiências coloridas e a fantasia anda de mãos dadas com o mundo real (até 31 de julho) HotZone: no parque indoor é possível encontrar centenas de atrações de última geração que levam a uma viagem com muita aventura e adrenalina para todas as idades. Com o passaporte da diversão HotZone Card basta recarregar o cartão para dias de pura magia e brincadeiras (até 31 de julho) Cinemas: além das atrações externas em cartaz, há opções fixas de lazer, diariamente (até 31 de julho) Mais informações: @bhshopping

Boulevard Shopping BH

2 de 5 Pista de patinação no gelo — Foto: Shopping Boulevard BH/Divulgação Pista de patinação no gelo — Foto: Shopping Boulevard BH/Divulgação

O shopping tem uma pista de patinação no gelo de 200 m² para crianças, jovens e adultos se arriscarem nas manobras. O espaço é feito de gelo natural e tem capacidade para aproximadamente 55 pessoas. É obrigatória a utilização de meias para patinar Período: até 28 de agosto Mais informações: @boulevardbh

DiamondMall

O Parque do Sorvete chegou ao shopping com a proposta de ser uma atração saborosa para as férias e reúne uma série de atividades para crianças de até 12 anos. Os baixinhos podem se divertir nas gangorras de pazinhas de sorvete, no escorregador de casquinha com piscina de bolinha, no gira-gira ice cream, no túnel de casquinhas e na xícara gira-gira Período: até 31 de julho Mais informações: @diamondmall

ItaúPower Shopping

Londres: um mar de bolinhas que transporta a criançada para o país da Rainha Elizabeth. Para crianças de até 4 anos e com 1,25 m de altura Aladim: com uma ajudinha de personagens fictícios, crianças serão transportadas para o mundo do faz de conta por meio de escorregadores temáticos e tubulares, passarelas e torres elásticas. A atração ainda conta uma piscina de bolinhas coloridas para o mergulho na brincadeira ser real Período: até 31 de julho Mais informações: @Itaupowershopping

Minas Shopping

3 de 5 Ártico Neve e Gelo está no Minas Shopping — Foto: Minas Shopping/Divulgação Ártico Neve e Gelo está no Minas Shopping — Foto: Minas Shopping/Divulgação

O Ártico Neve e Gelo está no estacionamento do shopping e tem aventura com diversão e brincadeiras. A venda de ingressos está disponível no site Esculturas de animais e personagens animados como o boneco Olaf, de Frozen O horário de funcionamento é das 14h às 20h, de segunda-feira a sexta-feira, e das 9h30 às 20h, aos sábados e aos domingos Crianças com até 3 anos e 11 meses na data da visitação não pagam. Todas devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis Período: até 31 de julho Mais informações: @minas_shopping

Pátio Savassi

O shopping foi «transformado» em uma grande selva, repleta de animais selvagens gigantes São mais de 50 réplicas de animais selvagens, com destaque para o elefante na entrada principal, o gorila na praça de alimentação, a girafa e o leão O Pequeno Explorador é uma atração para expedição pela floresta, com riachos, trilha pela montanha e escalada. Tem até fogueira de marshmallows para comer Período: até 31 de julho Mais informações: @meupatiosavassi

Shopping Cidade

4 de 5 O lobo-guará Nino e a capivara Flor — Foto: Shopping Cidade/Divulgação O lobo-guará Nino e a capivara Flor — Foto: Shopping Cidade/Divulgação

Dois convidados especiais marcam presença nos fins de semana: o Lobinho do Bem, o charmoso lobo-guará chamado Nino, e a capivara Flor A cada manhã de domingo há teatrinho gratuito, o Cidade Kids Playground infantil temático: as crianças podem aproveitar um superbrinquedo no espaço integrado com piscina de bolinhas, escorregador e pula-pula Mais informações: @shoppingcidade

Shopping Del Rey

A atração principal é o parque Luccas Neto e sua turma dos aventureiros que reproduz de forma lúdica a Cidade da Alegria Um tobogã gigante e inflável dá acesso à piscina de bolinhas Na oficina de colorir, os pequenos podem expressar o amor pela arte e testar a velocidade na montagem do quebra-cabeça, que traz a imagem dos Aventureiros A Feira Letrinhas é um espaço que estimula a interação das crianças com a literatura Tem programação nas telonas do cinema neste mês O Bolixe Del Rey também é um espaço tradicional de diversão As crianças ainda podem se divertir no Planeta Imaginário, playground com atrações para várias faixas etárias e opção de colônia de férias, e nos passeios de carrinhos motorizados Período: até 31 de julho Mais informações: @shoppingdelrey

Shopping Estação BH

Espaço temático liderado por um jacaré gigante e risonho, o Magic Croco, e equipado com piscina de bolinhas, brinquedos infláveis e escorregadores. Tem oficinas de strap, parquinho gratuito Estação Kids: playground externo aberto durante todo o horário de funcionamento do shopping Cinepólis: diversos filmes Período: até 31 de julho Mais informações: @shoppingestacaobh

Veja atrações gratuitas promovidas pela Prefeitura de BH

5 de 5 Parque Jacques Cousteau, no bairro Betânia, em Belo Horizonte — Foto: PBH/Divulgação Parque Jacques Cousteau, no bairro Betânia, em Belo Horizonte — Foto: PBH/Divulgação

Férias nos parques

BH em Férias

Horário: 9h às 16h Rua de lazer com cama-elástica, brinquedos infláveis, piscina de bolinhas, pintura facial, oficina de circo, jogos de tabuleiro, pingue-pongue, totó e slackline. 16/7 – Parque Ecológico da Pampulha: Avenida Otacílio Negrão de Lima, 6.061 (Marco Zero), e 7.111 (Toca da Raposa), Pampulha 16/7 – Parque Jacques Cousteau: Rua Augusto José dos Santos, 366, Betânia 21/7 – Parque Primeiro de Maio: Rua Joana D’Arc, 190, Primeiro de Maio 21/7 – Parque Jardim Leblon: Rua Salto da Divisa, 99, Leblon 22/7 – Parque Estrela Dalva: Rua Costa do Marfim, 400, Estrela Dalva 22 e 23/7 – Parque das Mangabeiras: Avenida José do Patrocínio Pontes, 580, Mangabeiras 23/7 – Parque Fazenda Lagoa do Nado: Rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904, Itapoã 28/7 – Parque Nossa Senhora da Piedade: Rua Rubens de Souza Pimentel, 750, Aarão Reis 28/7 – Parque Vencesli Firmino da Silva: Rua dos Agrônomos, 285, Alípio de Melo 29 e 30/7 – Parque Roberto Burle Marx: Avenida Ximango, 809, Flávio Marques Lisboa 29 e 30/7 – Parque Renato Azeredo: Avenida José Cleto, S/N , Palmares

Parque Cássia Eller

Avenida Presidente Tancredo Neves, 2.010, Jardim Paquetá Evento: Feira de Trocas Na Pracinha Data: 16/7 Horário: 9h30 às 11h30 A feira de trocas é um convite para que as crianças troquem brinquedos e livros e curtam um piquenique no parque com contação de histórias e brincadeiras tradicionais.

Parque Municipal Américo Renné Giannetti

Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro

Gramadão

Evento: Série Concertos no Parque Data: 24/7, das 10h às 12h Promovido pela Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e Fundação Clóvis Salgado, o concerto aproxima a população da música erudita

Cinema

Mostra Especial Férias de Julho

Período: até o dia 31 Sessões infantis no Cine Santa Tereza Filmes de aventura, animação e fantasia serão exibidos das quartas-feiras aos domingos, às 16h30 A mostra tem entrada gratuita mediante retirada de ingressos no site Disk Ingressos ou na bilheteria do cinema Mais informações sobre a programação estão disponíveis no portal da PBH ou pelo telefone (31) 3277-4699

Teatros

Valores dos ingressos variam de acordo com cada peça teatral e podem ser adquiridos pelo Disk Ingressos ou na bilheteria dos teatros, a partir de duas horas de antecedência.

Pequeno Príncipe

Dia: 31 de julho, domingo, às 17h Classificação: livre | duração: 60 minutos

Museus

Museu de Arte da Pampulha

Explorando os jardins do Museu No espaço projetado por Burle Marx, as crianças são convidadas a estabelecer relações de brincadeiras, jogos, explorações e (re)invenções desses jardins. Período: 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de julho, das 14h às 16h Onde: Avenida Otacílio Negrão de Lima, 16.585, Pampulha Atividade gratuita, mediante inscrição – vagas limitadas Inscrições: [email protected]

Museu Casa Kubitschek

Visita mediada aos jardins Nesta visita, os participantes são convidados a percorrer os jardins do museu, explorando as características botânicas, artísticas e históricas. Período: dias 20, 21 e 22, às 15h, e 23, às 10h Onde: Avenida Otacílio Negrão de Lima, 4.188, Bandeirantes Atividade gratuita, mediante inscrição Inscrições: [email protected]

Carimbaria Botânica

Nesta oficina, os participantes têm a oportunidade de realizar composições com os carimbos das espécies botânicas dos jardins do Museu Casa Kubitschek, criando o próprio jardim Período: 20, 21 e 22, às 16h, e 23, às 11h Onde: Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB) – Avenida Prudente de Morais, 202, Cidade Jardim Atividade gratuita, mediante inscrição Inscrições: [email protected]

Ecos da Fazenda

Vivência sensorial no casarão da Fazenda do Leitão, histórias do casarão do Museu Histórico Abílio Barreto, histórias sobre o Arraial do Curral del Rey Quando: 22 julho, às 10h Onde: Educativo MHAB, térreo do Casarão Vagas: limitadas Inscrições: [email protected]

Museus da Cidade

O Museu Histórico Abílio Barreto foi criado em 1943 para ser o Museu da Cidade. Na visita fala-se sobre o funcionamento de um museu histórico e sobre a relação entre o museu e a vida cotidiana Quando: 29 julho, às 14h Onde: Educativo MHAB, térreo do Casarão Vagas: limitadas Inscrições: [email protected]

Museu da Moda

Onde: Rua da Bahia, 1.149, Centro Visitas mediadas para todos os públicos. Agendamento pelo telefone (31) 3277-9248 ou e-mail [email protected]

Centros culturais/bibliotecas

Artes e Manhas Oficina de artes visuais e artesanato voltada para crianças e adolescentes. A cada encontro, uma oficina diferente Público: a partir de 10 anos Quartas, das 15h às 16h

Sintonia MusiCarte

Público: infantil e adolescente entre 10 e 18 anos Inscrições: via Facebook e Instagram Sábados, das 14h às 16h

Arraiá do Granja

Shows, quadrilhas, apresentações artísticas, barraquinhas, rua de lazer, brinquedos e brincadeiras, oficinas, mostra de vídeos, documentários, serviços de orientação e atendimento social pelo Cras Granja de Freitas. Público: geral Onde: Rua Novecentos e Trinta e Um, em frente ao número 60 Dias 23 e 24, sábado e domingo, das 16h às 21h

Taekwondo – Projeto Itamar

Aulas de taekwondo com o professor Itamar José da Silva, faixa preta 1º dan, filiado à Federação Mineira de Taekwondo Público: a partir de 10 anos Inscrições: diretamente com o professor Quartas, das 9h às 11h; sábados, das 10h às 12h

Centro Cultural Bairro das Indústrias

Onde: Ruas dos Industriários, 289, Indústrias I Espetáculo Mulambo e Risoto em Lá Ursa Na trama, os palhaços Mulambo e Risoto avistam uma bola branca, coberta de pelos, depois de caminharem por muito tempo e vagar pelo deserto do Saara. Ao perceber que aquela não é uma miragem, eles encontram uma ursa polar, que acaba se tornando a grande estrela do Circo Zebruk Público: geral Dia 24, domingo, às 10h

Cine Cultura

Exibição de filmes e séries infantojuvenis nos sábados à tarde Público: entre 8 e 14 anos Sábados, das 15h às 17h

Literarte

Atividade que envolve brincar, criar e imaginar Público: geral Sextas, das 15h às 17h; sábados, das 13h às 15h

Canto e Instrumento

Venha aprender a cantar e tocar Público: a partir de 6 anos Inscrições: no Centro Cultural Sextas, das 18h às 19h

Capoeira

Atividade com o graduado Pirata, do Grupo Abadá Público: infantojuvenil Inscrições: no Centro Cultural Terças e quintas, das 19h às 20h

Centro Cultural Jardim Guanabara

Onde: Rua João Álvares Cabral, 277, Jardim Guanabara Rarkingu Classificação: livre No horário de funcionamento do Centro Cultural

Dia «D» Brincar

Muita brincadeira e arte pra você! Venha se divertir! Corrida do ovo, amarelinha, corrida do saco e muito mais Público: a partir de 6 anos Dias 19, 21, 26 e 28, terças e quintas, das 17h às 19h

Grafite – Arte da saúde

Oficina de grafite Terças e quintas, das 9h às 11h e das 13h às 15h

Capoeira

A oficina tem por objetivo iniciar os alunos na história, música, dança e estilos de capoeira, caracterizada por golpes e movimentos ágeis e complexos Coordenação: Zoi (Walter Moreira Franca) Público: a partir de 4 anos Terças e quintas, das 18h às 20h

BH é da Gente

Cultura e lazer para a cidade Onde: Rua Araribá, em frente ao projeto Regenerados Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Público: infantojuvenil Dia 24, domingo, das 9h às 12h

Oficina de Capoeira

Aula para todas as idades: capoeira, samba de roda, maculelê e jongo Público: a partir de 4 anos Segundas e quartas, às 18h

Centro Cultural Lindeia Regina

Onde: Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 445, bairro Lindeia Arte para Crianças Nesta oficina de artes visuais são trabalhadas técnicas diversas dentro das linguagens do desenho, pintura, modelagem e tecelagem, visando à experimentação bi e tridimensional e à sensibilização para o fazer artístico Público: infantil, de 5 a 10 anos Quintas, às 15h

Férias no Centro Cultural: Cineminha

Tardes especiais com cineminha e brincadeiras para a criançada Público: a partir de 8 anos Dias 23 e 30 de julho, sábados, às 14h

Centro Cultural Pampulha

Onde: Rua Expedicionário Paulo de Souza, 185, Urca Semana da Diversão Semana com programação para crianças e adolescentes, com oficina de teatro, brincantes, desenho, sessão de cinema e muita diversão. Público: livre Inscrições: por e-mail, telefone ou presencialmente De 26 a 29, de terça a sexta, das 14h às 17h

Taekwondo

Prática de arte marcial baseada nas tradições culturais coreanas Público: a partir de 5 anos Inscrições: livre; se o participante permanecer na atividade deverá preencher formulário Quartas, das 19h às 20h30; sábados, das 9h às 10h30

Capoeira

Expressão brasileira que mistura cultura popular, esporte, arte marcial e dança Público: a partir de 5 anos Inscrições: livre; os permanentes preenchem um formulário para contatos Quintas, das 19h30 às 21h30

Centro Cultural Padre Eustáquio

Onde: Rua Jacutinga, 550, Padre Eustáquio Espetáculo: Brincadeiras Cirandas e Poesia Apresentação teatral com base em brincadeiras da cultura popular Público: livre Dia 16, sábado, às 16h

Centro Cultural São Bernardo

Onde: Rua Edna Quintel, 320, São Bernardo O Espetáculo Não Pode Parar Realização de apresentações gratuitas de fanfarras, cortejos e espetáculos circenses do Grupo Circo Aloma, formado pela família circense Borges Monteiro, que já tem uma tradição centenária na arte Público: livre Dia 30, sábado, às 9h

Oficina de Grafite

O programa Arte da Saúde oferece oficinas gratuitas de grafite para crianças e jovens Vagas: limitadas Público: de 6 a 18 anos (encaminhamento pelo Centro de Saúde) Quartas e sextas, das 9h às 12h e das 13h às 17h

Aulas de violão

Adentre o universo da música, por meio das aulas de violão Público: a partir de 5 anos Terças e quintas, às 18h30

Centro Cultural Salgado Filho

Onde: Rua Nova Ponte, 22, Salgado Filho Oficina de Balé Infantil Tem como objetivo trabalhar a motricidade, a disciplina, a inteligência emocional e o reconhecimento dos sentidos, prezando pelas sensações que cada experiência corporal desperta nas crianças Público: de 4 a 9 anos Inscrições: no Centro Cultural Sábados, às 9h30 (baby class, de 4 a 6 anos), e às 10h20 (nível básico, de 7 a 9 anos

Centro Cultural São Geraldo

Onde: Avenida Silva Alvarenga, 548, São Geraldo Makamba Brincante – Resgate de brincadeiras africanas O projeto tem a ludicidade como princípio de desenvolvimento e fortalecimento da cultura na criança. Visa circular com cenas teatrais infantis acompanhadas de brincadeiras de origem africana e brasileira Público: livre Dia 16, sábado, das 15h às 16h

Centro Cultural Urucuia

Onde: Rua W3, 500, Urucuia Programação de Férias A programação de férias do Centro Cultural Urucuia está completa e oferece várias atividades lúdicas especialmente para as crianças. Público: livre De 26 a 29 de julho, de terça a sexta, às 14h (terça: Oficina de pintura; quarta: Sessão de cinema; quinta: Contação de histórias; sexta: Gincana)

Arte da Saúde

Programa de promoção à saúde voltado a crianças e adolescentes que buscam o enfrentamento de situações de vulnerabilidade, risco social e/ou pessoal, usando a arte e suas diversas expressões como principais ferramentas de produção de cidadania e protagonismo infanto-juvenil Público: crianças e adolescentes de 7 a 17 anos (encaminhamento pelo Centro de Saúde de referência do participante) Terças e quintas, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Centro Cultural Usina de Cultura

Onde: Rua Dom Cabral, 765, Ipiranga O Espetáculo Não Pode Parar Realização de apresentações gratuitas de fanfarras, cortejos e espetáculos circenses do Grupo Circo Aloma, formado pela família circense Borges Monteiro, que já tem uma tradição centenária na arte Público: livre Dia 23, sábado, às 10h

Capoeira Infantil

Com o Grupo Ojuran Capoeira Público: infantil Quartas, das 19h às 20h

Centro Cultural Vila Fátima

Onde: Rua São Miguel Arcanjo, 215, Vila Nossa Senhora de Fátima Arte da Saúde – Ateliê da Cidadania Programa de promoção à saúde voltada a crianças e adolescentes que buscam o enfrentamento de situações de vulnerabilidade, risco social e/ou pessoal, usando a arte e suas diversas expressões como principais ferramentas de produção de cidadania e protagonismo infanto-juvenil Público: infantil e adolescente (encaminhamento pelo Centro de Saúde de referência do participante) Terças e quintas, às 8h30 e às 13h30

Aprender Brincando

Contação de histórias, brincadeiras, dinâmicas e diversas formas de expressões artísticas juntas, buscando desenvolver a criatividade e o senso de coletividade de crianças e adolescentes Público: infantil e adolescente Quartas e sextas, das 17h às 18h30 Onde: Centro Cultural Vila Marçola – Rua Mangabeira da Serra, 320, Serra

Capoeira – infantojuvenil

Oficina de capoeira voltada para o público infantojuvenil Público: de 5 a 15 anos Inscrições: no Centro Cultural Quintas, das 18h30 às 19h30

Semana de Férias CCVN

II Festival de Cinema Infantil de Belo Horizonte

Dela (Direção Bernard Attal) 5 Fitas (Direção Heraldo de Deus e Vilma Martins) No Tempo do Verão (Direção Wewito Piyãko) Classificação: livre Dia 20, quarta, às 14h

Oficina de Origami

Origami é uma arte milenar japonesa de dobrar papéis para criar animais, flores, objetos e outras peças. Público: a partir de 7 anos (12 vagas) Dia 21, quinta, às 14h

II Festival de Cinema Infantil de Belo Horizonte

Guri (Direção Adriano Monteiro) Dono de Casa (Direção Anderson Lima) Fábula de Vó Ita (Direção Joyce Prado) A Incrível Aventura das Sonhadoras Crianças contra Lixeira Furada e Capitão Sujeira (Direção Beatriz Ohana) Classificação: livre Dia 21, quinta, às 15h

Oficina Pintando o Sete

Oficina de pintura para crianças, em que se propõe o estímulo à criatividade e imaginação a partir da experimentação com tinta guache. Público: livre (12 vagas) Dia 21, quinta, às 16h, e dia 22, sexta, às 10h

II Festival de Cinema Infantil de Belo Horizonte

Marangmotxíngmo Mïrang: Das crianças Ikpeng para o mundo (Direção Kumaré Ikpeng, Karané Ikpeng e Natuyu Yuwipo Txicã) Classificação: livre Dia 22, sexta, às 14h

Hora do Conto

Contação de histórias infantis clássicas ou contemporâneas do acervo da biblioteca do CCVN Público: livre Dia 22, sexta, às 15h

Modelagem em Argila

Oficina de cerâmica para crianças Público: livre (12 vagas) Dia 23, sábado, às 10h

II Festival de Cinema Infantil de Belo Horizonte

Véu de Amani (Direção Renata Diniz) Lily's Hair (Direção Raphael Gustavo Silva) Fermento (Direção Carlos Eduardo Ceccon) Classificação: livre Dia 23, sábado, às 14h

Cia. Circunstância em…. Circo de Família!

Inspirados na tradição do circo, do teatro de rua e da palhaçaria brasileira, os números refletem a polivalência e a flexibilidade necessárias para viver uma relação familiar Público: livre Dia 23, sábado, às 15h

Centro Cultural Vila Santa Rita

Onde: Rua Ana Rafael dos Santos, 149, Vila Santa Rita Oficina Era uma Vez A oficina tem o objetivo de estimular a criatividade e a leitura, por meio da contação de histórias e de atividades de desenho e pintura relacionadas com o tema. Público: livre Dia 30, sábado, às 10h30

Brincarte

A oficina tem objetivo de desenvolver o lúdico, por meio da confecção de brinquedos feitos com material reciclável, incentivando também a noção de preservação do meio ambiente e sustentabilidade Público: livre Dia 16, sábado, às 15h30

Cinema na Vila

Exibição de curtas e longas-metragens de animação e filmes voltados para crianças Classificação: livre Dia 9, sábado, às 10h30 Centro Cultural Zilah Spósito: Rua Carnaúba, 286, Conjunto Zilah Spósito – Jaqueline

Oficina Arte da Saúde – Dança

O programa propõe a prática de promoção à saúde por meio de oficinas artísticas Público: crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos (encaminhamento pelo centro de saúde de referência do participante) Quartas e sextas, das 9h às 17h

Jogo da Palavra

Na oficina, jogos utilizando letras, sílabas ou a sonoridade das palavras, trava-línguas e provérbios populares se encontram, mostrando que o vocabulário e a leitura podem ser, além de instrutivos, divertidos Público: a partir de 8 anos Dia 27, quarta, das 14h às 16h

II Festival de Cinema Infantil de Belo Horizonte

Apresenta a produção recente de filmes para crianças Dia 19, terça, das 15h30 às 16h30

Cartas para o Mundo das Fadas

Leitura compartilhada de trechos do livro «O livro das cartas encantadas: a correspondência secreta das princesas», da autora brasileira Índigo, seguida de recriação literária de histórias infantis consagradas mundialmente, por meio de cartas escritas para seus personagens mais marcantes Público: a partir de 8 anos Dia 26, terça, das 14h às 16h

Anúncios Literários

Leitura do livro «Chapeuzinho (Anuncie aqui) Vermelho», de Alain Serres, seguida da criação de anúncios para outras histórias e contos de fadas conhecidos Público: a partir de 8 anos Dia 28, quinta, das 14h às 16h

Tudo bem ser Diferente

Leitura do livro «O coelho sem orelhas», de Klaus Baumgart, seguida de criação de desenhos sobre os personagens Público: a partir de 8 anos Dia 29, sexta, das 14h às 16h

Espetáculo Cia. Circunstância em… Circo de Família

Inspirados na tradição do circo, do teatro de rua e da palhaçaria brasileira, os números refletem a polivalência e a flexibilidade necessárias para viver uma relação familiar. Nessa competição sem perdedores, que é jogo do amor, Tica Tica e Alegria dão seu recado: não abuse da paciência alheia, tenha poderes paranormais e acredite: o amor é revolucionário! Público: livre Dia 30, sábado, das 16h30 às 17h30

Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte – BPIJ-BH

Onde: Rua Guaicurus, 50 – Centro, Belo Horizonte

Manhã Encantada

Um encontro marcado com a fantasia através da narração de histórias e leituras compartilhadas o leitor será convidado a reencontrar as narrativas tradicionais, como as fábulas e os contos de fadas Dia: 23, sábado, às 10h30

Oficina – Casa De Avós

A atividade será baseada em narrativas textuais e orais sobre casas de avós e o tempo das crianças nesses ambientes. Também será composta por objetos que funcionem como elos de memória. Serão desenvolvidas com os participantes dobraduras de papel a partir das histórias e dos elementos trazidos Dia 16, sábado, às 10h30 Atividade com acessibilidade

