O país aprendeu o que tinha a aprender com a catástrofe de 2017? O actual ministro da Administração Interna, pelo menos, terá percebido ser necessário fazer algo mais do que atalhar o problema a posteriori , embora fale mais sobre o reforço dos meios de combate do que no reforço das medidas de prevenção, um cliché entre os ministros desta pasta.

LINK ORIGINAL: Publico

