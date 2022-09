O que esperar depois dos «referendos» nas regiões ocupadas da Ucrânia?

Entornointeligente.com /

Nos territórios ucranianos ocupados por forças russas nas províncias de Donetsk e Lugansk, no Leste da Ucrânia, e em Zaporijjia e Kherson, no Sul, decorreram nos últimos dias referendos sobre a anexação à Rússia que a comunidade internacional já tem vindo a denunciar como «fraudulentos».

A contagem ainda decorre, mas, sem surpresa, a agência estatal RIA Novosti já anuncia que o «sim» à integração na Federação Russa deve receber cerca de 98% dos votos.

Neste P24 , o Ruben Martins conversa com Alexandre Martins, da secção de Mundo, sobre o impacto destes pretensos referendos no desenrolar da guerra na Ucrânia.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify , na Apple Podcasts , no SoundCloud ou noutras aplicações para podcasts .​

Conhece os podcasts do PÚBLICO? Espreite a nossa página de podcasts para descobrir os nossos programas sobre música , livros , desporto e nutrição , saúde mental , igualdade de género e muito mais.

P24 – de segunda a sexta-feira, às 7h, o seu dia começa aqui Poder Público – às quintas-feiras, a semana política em debate com Helena Pereira, Marta Moitinho Oliveira, São José Almeida e Sónia Sapage Azul – a cada 15 dias, às quintas-feiras, conversas sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade, com moderação de jornalistas do Azul Desordem Mundial – num mundo quase sempre anárquico, um podcast para debater a política internacional. Às terças-feiras, com Alexandre Guerra, Cátia Moreira de Carvalho e Diogo Noivo. Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts .

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com