O que Elizabeth II disse quando turista lhe perguntou se ela conhecia a rainha?

08/09/2022 21h46 Atualizado 08/09/2022

1 de 1 Richard Griffin, ex-guarda-costas da realeza, contou a história à emissora 'Sky News' durante as comemorações dos 70 anos de reinado de Elizabeth — Foto: Reprodução Sky News Richard Griffin, ex-guarda-costas da realeza, contou a história à emissora 'Sky News' durante as comemorações dos 70 anos de reinado de Elizabeth — Foto: Reprodução Sky News

A história de como a rainha Elizabeth II lidou com um encontro com um norte-americano que não a reconheceu, contada por Richard Griffin, ex-guarda-costas que estava com ela no dia, viralizou na internet após a morte da monarca ser anunciada, nesta quinta-feira (8).

Em entrevista à emissora «Sky News» durante as comemorações dos 70 anos de reinado de Elizabeth, que aconteceram no início do ano, o ex-oficial de proteção real contou que ele e a rainha andavam perto do Castelo de Balmoral , na Escócia, quando dois turistas se aproximaram.

Papo vai, papo vem, um dos norte-americanos perguntou à rainha onde ela morava. Elizabeth II respondeu dizendo que vivia em Londres , mas que tinha uma casa de férias logo depois da colina, e que visitava a área há mais de 80 anos, desde que era pequena. Ela não disse, entretanto, que se referia a Balmoral.

Consciente de que o castelo fica nas proximidades, o turista perguntou se ela já havia conhecido a rainha. «Rápida como um raio, ela disse: 'Eu não, mas o Dick aqui a encontra regularmente'», contou Griffin.

O homem, então, perguntou a ele como era a monarca pessoalmente. «Porque eu estava com ela há muito tempo, e sabia que poderia brincar com ela, eu respondi 'oh, ela pode ser muito rabugenta às vezes, mas tem um ótimo senso de humor'», disse o segurança.

Encantado, o caminhante colocou o braço em volta do ombro de Griffin e perguntou se poderiam tirar uma foto juntos. «Antes que eu pudesse ver o que estava acontecendo, ele pega a câmera e a entrega para a rainha e diz 'você pode tirar uma foto nossa?'», lembra.

A rainha atendeu o pedido, e então Griffin pegou a câmera e tirou uma foto dela com a dupla que caminhava pela região. Depois que a dupla foi embora, Elizabeth II disse ao segurança: «Eu adoraria ser uma mosca na parede para assistir quando ele mostrar essas fotos para amigos na América e alguém lhe contar quem eu sou».

LINK ORIGINAL: G1 Globo

