O que é a sofisticação? No novo vídeo, Trypas Corassão vão à feira dar uma lição irónica sobre o luxo

Irónico, interventivo e subversivo. Assim é o novo videoclipe da dupla Trypas Corassão para o tema Lusho, Elegância, Sofisticação do disco Beleza como Vingança ​ .

O vídeo, que se estreia aqui no P3, foi realizado por Francisca Marvão e surge como uma extensão do tema, numa «correlação completamente intrínseca». Ao longo de quase seis minutos, Cigarra e Tita Maravilha, as metades das Trypas Corassão, posam e dançam em dois cenários bem distintos: o Planeta Manas , espaço cultural em Loures, e a Feira do Relógio, em Lisboa . Segundo Tita Maravilha, a ideia inicial era fazer um vídeo simples. Entre risos, afirma: «Acabou não acontecendo.» Explica ainda que o contraste entre o conforto do espaço cultural e a imprevisibilidade da rua, a cinematografia fabricada em estúdio e a cinematografia natural da feira foi propositado e essencial à construção do vídeo

«A nossa ideia era mesmo essa. Poder transitar entre os dois lugares. Pular da rua para essa imagem mais montada», esclarece. Cigarra revela ainda que gravar na feira foi muito natural para as duas, por ter um ambiente familiar : «O pessoal não tem noção que existe uma feira tão parecida com as nossas feiras lá no Brasil. Essas cores, esses objectos, essas roupas, essas pessoas, essa forma de estar na rua, tem muito a ver com a nossa gente.»

Com o videoclipe, a dupla brasileira a residir em Lisboa pretende «propor um novo olhar» sobre «o que é luxo , o que é elegância e o que é sofisticação». O tema, que caracterizam como «muito irónico», pega nestas noções e subverte-as, incentivando a reflexão. Tita Maravilha explica: «Chique mesmo é se alimentar. Pobreza pode ser sofisticação. Saudade é sofisticação. A feira, a réplica idêntica nos interessa muito. A democratização do acesso.»

Para Cigarra, é importante que o «vídeo seja possível em lugares distantes» e que reduza essas distâncias. Tita Maravilha esclarece: «É um trabalho em Portugal, apesar de Portugal e apesar do Brasil.»

Texto editado por Amanda Ribeiro

