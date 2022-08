O PRR sem sentido de urgência

Entornointeligente.com /

Não é o fim do mundo porque em causa estão «apenas» 250 milhões de euros, mas a paralisia do programa Consolidar financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é um sintoma de que a «bazuca» está enferrujada e a precisar de conserto urgente. Se, como disse António Costa, o PRR é «um plano de oportunidades únicas» ou «um trampolim para darmos um passo em frente», custa a perceber como o Governo tolera a paralisia na aprovação e concessão de apoios às empresas. Quando apresentou o programa do Governo, o primeiro-ministro afirmou: «O país precisa de uma maioria sólida que acelere a execução do PRR.» Mas, até ver, não se vislumbra qualquer réstia de velocidade.

