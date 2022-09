O profissionalismo dos Arctic Monkeys vingou no segundo dia do Meo Kalorama

Entornointeligente.com /

Teríamos sido ingénuos se tivéssemos imaginado um cenário diferente. No segundo dia do Meo Kalorama , havia uma banda que as pessoas queriam ver mais do que qualquer outra. Falamos, claro, dos Arctic Monkeys, que já não vinham a Portugal há quatro anos. Se o concerto que deram no Nos Alive no Verão de 2018 dividiu ligeiramente o público, com as canções do então recém-lançado Tranquility Base Hotel & Casino a serem recebidas com alguma indiferença, o espectáculo desta sexta-feira foi diferente, tendo sido aplaudido quase do início ao fim pelas cerca de 40 mil pessoas (contas da organização) que encheram o recinto para ver os britânicos.

