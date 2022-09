O primeiro país a reconhecer a Independência do Brasil foi também o primeiro a quem declarou guerra

Entornointeligente.com /

O primeiro país a reconhecer a Independência do Brasil foi também o país ao qual o Brasil declarou a sua primeira guerra: a Argentina . E tanto o reconhecimento da Independência do Brasil por parte da Argentina , em maio de 1823, quanto a guerra declarada, apenas dois anos e meio depois, em dezembro de 1825, tiveram uma única motivação: o Uruguai .

O reconhecimento da Argentina à Independência do Brasil ficou tão apagado na história que, há 100 anos, quando o Brasil comemorou o seu primeiro centenário como nação independente, o país que ganhou injustamente o mérito de primeiro a reconhecer a Independência do Brasil foram os Estados Unidos .

Um grave erro da historiografia brasileira. A Argentina reconheceu a Independência do Brasil , em maio de 1823, exatamente um ano antes do que os Estados Unidos , em maio de 1824.

Há 200 anos, o território das Províncias Unidas do Sul ou Províncias Unidas do Rio da Prata, hoje Argentina , mal chegava 300 Km ao Sul de Buenos Aires . O país tinha nascido apenas seis anos antes.

Questão Uruguai

O atual Uruguai era chamado por «Banda Oriental» (Faixa Oriental) pelas Províncias Unidas do Sul e por Província Cisplatina, pelo Brasil . Em 1816, o Reino Unido de Portugal , Brasil e Algarves ocupou a Província Cisplatina, incorporando o atual Uruguai ao território brasileiro.

Por esse motivo, a Argentina hesitou em reconhecer imediatamente a Independência do Brasil . Se não fosse pela disputa com o Brasil pelo Uruguai , a Argentina deveria ter reconhecido a Independência do Brasil quase imediatamente. Seria uma retribuição natural da iniciativa decidida um ano antes, em agosto de 1821, quando Portugal reconhecera a Independência das Províncias Unidas do Sul.

O Rei D. João VI já tinha voltado para Portugal , mas tinha dado ordens para o reconhecimento tanto da Argentina quanto do Chile, projetando a futura relação do Reino do Brasil com as nações vizinhas que nasciam.

Mas a retribuição argentina não chegou como se esperava.

«Existe uma explicação para que o reconhecimento por parte da Argentina não tenha sido imediato: a Argentina estava no meio de uma guerra civil e as condições internacionais eram muito complexas. Eu acredito que a Argentina consultou com o Foreign Office (Ministério das Relações Exteriores da Inglaterra ) para saber se esse reconhecimento, dado o estreito relacionamento da Inglaterra com Portugal , podia gerar algum problema. Recordemos que o aliado da Argentina , até então, era Portugal ; não o Brasil «, indica à RFI Diego Guelar, um dos mais destacados diplomatas da Argentina , ex-embaixador nos Estados Unidos , na União Europeia , na China e no Brasil .

O Brasil independente herdou de Portugal uma pequena rede de representantes diplomáticos em Buenos Aires , Paris e Londres .

Aqui em Buenos Aires , o cônsul e agente mercantil era Antonio Manoel Correa da Câmara que tinha acabado de assumir o posto em 1º de agosto de 1822, já não como representante do Reino de Portugal , mas como do Reino do Brasil .

Pouco mais de um mês depois viria o «Grito do Ipiranga» e, na sequência, a aclamação de D. Pedro I como Imperador do Brasil , transformando o Reino em Império.

À época, o «Grito do Ipiranga» não teve a importância que adquiriu ao longo da história. Foi a proclamação de D. Pedro I, em 12 de outubro de 1822, a verdadeira ruptura com Portugal e a razão para o Brasil comunicar à Argentina a adoção de novos símbolos nacionais e a conformação de um novo Império.

Em 7 de novembro de 1822, o cônsul Correa da Câmara comunicou a novidade ao ministro de Governo e das Relações Exteriores de Buenos Aires , Bernardino Rivadavia, mas a comunicação, para frustração do novo Império, não foi acompanhada com um reconhecimento da Independência do Brasil .

«O povo independente do Brasil proclamara o príncipe regente como Imperador Constitucional do Império do Brasil «, escreveu o cônsul.

Hesitação argentina

Das Províncias Unidas do Sul, Buenos Aires era a responsável pelas Relações Exteriores. Rivadavia recusou-se a reconhecer a independência do Império do Brasil e continuou a se referir ao país como «Reino do Brasil «. D. Pedro I foi tratado como «Sua Alteza Real, o príncipe regente» e não como o novo título de 'Imperador do Brasil «.

O principal motivo para resistência da Argentina era o Uruguai . Rivadavia queria que o Brasil se retirasse da Província Cisplatina e definia a reivindicação como «urgente justiça da restituição da Faixa Oriental».

Mas tudo mudou, porém, seis meses depois, em maio de 1823. A Argentina tinha adotado uma nova estratégia: o reconhecimento da Independência do Brasil permitiria abrir uma negociação direta com o novo governo brasileiro sobre o Uruguai .

Se não reconhecesse a Independência do Brasil , as negociações teriam de ser com Portugal , uma temida potência à época. E Portugal , teoricamente, não estava mais nem no Brasil nem no Uruguai .

«Nós saíamos da guerra da Independência. Não podíamos entrar numa guerra com Portugal , um país muito importante naquela época», destaca Diego Guelar.

O primeiro reconhecimento

Em maio de 1823, numa mensagem à Legislatura de Buenos Aires , Bernardino Rivadavia destacou o obtido reconhecimento dos Estados Unidos , no ano anterior, à Independência das Províncias Unidas do Sul e, na sequência, citou que «a emancipação do Brasil completou a independência do nosso continente».

«O ministro Rivadavia, ao anunciar o reconhecimento dos Estados Unidos , faz um reconhecimento ao Império do Brasil ao dizer que, com a Independência do Brasil e com a proclamação do Império, já não restam colônias na América do Sul. Sobre a forma de governo do Brasil , diz que cada povo deve escolher soberanamente, avalizando a Monarquia brasileira», detalha à RFI o historiador argentino Roberto Azaretto.

O reconhecimento da Monarquia como sistema de governo também foi importante. Havia certa resistência à presença de alguma monarquia no continente americano. Essa resistência era maior por parte dos Estados Unidos , uma potência então emergente.

«Talvez isso tenha demorado o reconhecimento da Independência do Brasil por parte dos Estados Unidos , os maiores interessados em que não houvesse monarquias por aqui», acredita Azaretto.

No seu pronunciamento na Legislatura, Rivadavia também anunciou o envio de um representante diplomático de Buenos Aires à capital do Império, o Rio de Janeiro , para «estabelecer relações entre os dois governos». O presbítero argentino José Valentín Gómez se tornou, assim, o primeiro diplomata estrangeiro no Brasil independente.

A missão de Valentín Gómez era única: abrir negociações para que o Brasil se retirasse do Uruguai .

«A intenção era evitar a guerra», sublinha Diego Guelar.

A carta que o enviado levou ao Rio de Janeiro era clara no seu enunciado: «a Argentina celebra a Independência do Brasil e quer tratar definitivamente da evacuação da Faixa Oriental».

Essa carta argentina de 25 de junho de 1823 é a formalização do primeiro reconhecimento da Independência do Brasil por parte de um país.

«O governo de Buenos Aires celebrou com a mais plena satisfação a Independência do Brasil «, diz o ministro Bernardino Rivadavia na carta.

No dia 1º de agosto de 1823, também numa carta ao chanceler brasileiro, o representante argentino já se referia a D. Pedro I como «Sua Majestade Imperial», abandonando o tratamento anterior de «Sua Alteza Real».

No dia 5 de agosto, Valentín Gómez se apresentou a José Bonifácio de Andrada e Silva, primeiro chanceler do Império do Brasil . Essa reunião marca o começo formal das relações diplomáticas entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Sul, agora duas nações independentes.

Seis dias depois, em 11 de agosto, quem recebeu o argentino foi o próprio Imperador.

Missão fracassada

O objetivo da Argentina não foi alcançado. O Brasil não cedeu a Província Cisplatina. D. Pedro estava decidido a ficar com a margem direita do Rio da Prata, devido à importância estratégica e portuária da Colônia do Sacramento e de Montevidéu .

«O que se temia em Buenos Aires , caso houvesse uma vitória categórica do Império, é que D. Pedro I não se conformasse com o Rio Uruguai como limite do Brasil e quisesse chegar até o rio Paraná, tomando parte do território argentino», aponta Roberto Azaretto.

Durante dois anos e meio, a relação bilateral foi tensa. Em 25 de outubro de 1825, o já denominado Congresso de Buenos Aires proclamou a incorporação do Uruguai ao território das Províncias Unidas do Sul. Essa proclamação foi interpretada pelo Brasil como um passo para a guerra.

Em Buenos Aires , Correa da Câmara havia sido substituído pelo agente político do Império do Brasil , Antonio José Falcão da Frota, que, perante a iminente guerra, retornou ao Rio de Janeiro .

No mês seguinte, em 4 novembro de 1825, o governo de Buenos Aires anunciou o rompimento das relações diplomáticas com o Império do Brasil .

Começo da guerra

Em 10 dezembro de 1825, três anos depois de se tornar independente, o Brasil declarava formalmente a guerra às Províncias Unidas do Sul.

Pelo tratado de Paz e Aliança de 29 de agosto de 1825, com mediação da Inglaterra , Portugal reconheceu a Independência do Brasil , impondo, como condição, uma indenização de dois milhões de libras esterlinas. Esse era o valor da dívida de Portugal com a Inglaterra que passava a ser do Brasil . Portanto, o Brasil nascia endividado e em guerra.

Enquanto a Independência do Brasil foi um acordo familiar entre pai e filho, entre D. João VI e D. Pedro I, num processo em paz, as Independências dos demais países vizinhos foram através de batalhas e guerras.

«O processo brasileiro é diferente, mas o resultado é igual. Nos demais países foi o contrário: conseguiram a Independência mediante guerras e isso os levou a endividarem-se para financiar a guerra. E sempre se endividavam com Londres «, compara Azaretto.

A guerra com a Argentina duraria três anos, até 27 de agosto de 1828 e, do acordo de paz, com a mediação da Inglaterra , nasceria o Uruguai como um estado-tampão.

«Essa aparente contradição entre o reconhecimento da Independência e logo depois o início de uma guerra, na verdade, era a mecânica das potências ocidentais e a regra do jogo entre as novas nações americanas. A intenção era uma negociação, mas a realidade é que tivemos uma guerra. Mas, no final, acabou em negociação com o nascimento do Uruguai como estado independente, como estado-tampão», explica o embaixador Diego Guelar, também diretor da BRAL Consultores, especializada na assessoria binacional argentino-brasileira.

Também foi devido à guerra com o Brasil que Bernardino Rivadavia se tornou o primeiro presidente da Argentina , em 8 de fevereiro de 1826.

Mudança no rumo da História

As relações entre Brasil e Argentina , por quase dois séculos, foram marcadas por altos e baixos, mas sempre por uma latente hipótese de conflito bélico. Nos anos 1950, os dois países iniciaram uma corrida pela energia atômica com o objetivo de dominar a tecnologia nuclear.

Nos anos 1980, os dois países avançavam para a construção da bomba. Foi quando o então presidente argentino Raúl Alfonsín (1983-1989) tomou a iniciativa de abrir o segredo nuclear argentino ao Brasil e acabar com a hipótese de guerra.

«Existe um fato muito importante e pouco conhecido. Quando Raúl Alfonsín ganhou as eleições para presidente (1983), o almirante Castro Madero, responsável pela Comissão de Energia Atômica, informou ao presidente Alfonsín que a Argentina estava pronta para construir a bomba atômica. Faltava apenas a ordem do presidente para a bomba ficar pronta no prazo de um ano. Inclusive o projeto de construção de um submarino nuclear, depois das Malvinas , tinha sido acelerado. Foi quando Alfonsín tomou a determinação de abrir o segredo nuclear e fechar um acordo com o Brasil . Essa foi a mudança no rumo da história», revela Roberto Azaretto.

O embaixador Diego Guelar também exalta esse período no qual os presidentes Raúl Alfonsín e José Sarney alteraram o rumo, trocando ogivas pela integração, uma experiência considerada inédita e exemplar no mundo.

«Toda a nossa história é uma história de conflitos e de irmandade ao mesmo tempo. Um relacionamento de amor e ódio permanente. Tivemos momentos muito graves. A bomba argentina foi planejada para ser jogada no Brasil . E o mesmo do lado brasileiro», recorda.

Nos anos 1990, os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Carlos Menem avançaram com a integração plena. «Até a década de 1990, o Brasil era, claramente, um concorrente comercial, político, militar. Era rival em tudo. O embrião foi plantado por Alfonsín e Sarney nos anos 80. Foi fundacional. Mas a grande ideia da integração vem com Fernando Henrique Cardoso e Carlos Menem . O que se seguiu foi a continuidade», avalia Guelar.

Para o historiador Roberto Azaretto, fica claro que a única saída possível para Brasil e Argentina ao longo da história, mas também para a história que ainda será escrita, é a integração.

«O Brasil representa o país indispensável com o qual temos de ter políticas comuns de inserção no mundo. Temos de ter bem claro, argentinos e brasileiros, que se queremos ser independentes neste mundo de duas superpotências é fundamental a nossa interdependência», projeta Azaretto.

Assim, as Independências de Brasil e Argentina há 200 anos tornaram-se Interdependência, 200 anos depois.

