O plano de Amorim para a estreia na Champions: «Ter a bola e não partir muito o jogo»

O Sporting teve uma entrada traumática na Liga dos Campeões na época passada, uma goleada sofrida em casa (1-5) frente ao Ajax, mas conseguiu reencontrar o caminho a tempo de ainda garantir o apuramento para a fase seguinte. Nesta quarta-feira, os «leões» regressam à Champions, em Frankfurt, frente ao Eintracht, e Rúben Amorim quer evitar um desastre igual ao que aconteceu com a formação neerlandesa.

Para que a história não se repita, o técnico «leonino» tem uma estratégia para defrontar o vencedor da Liga Europa da última época. «Eles vão ser empurrados para a frente [pelo público]. Vai ser muito difícil e é importante ter a bola no início. Não podemos cometer os mesmos erros, queremos começar melhor, levar o jogo para o que nós queremos, ter bola, empurrar o adversário e não partir o jogo», analisou Amorim.

O técnico do Sporting falou do perigo que a equipa corre se insistir em partir o jogo frente à formação alemã: «O Eintracht tem muita qualidade técnica. Se partirmos o jogo todo de cima a baixo será difícil acompanhar o ritmo, pois a liga alemã tem muito ritmo. Ficámos sem Palhinha e Matheus, jogamos de forma diferente, e temos de ter atenção em não partir o jogo durante muito tempo nos 90 minutos. Têm jogadores de muita qualidade, rápidos, que se tiverem espaço vão criar dificuldades. Fazer um pouco o que fizemos contra o Besiktas, mas entrando de forma diferente. Temos de ter bola no início do jogo.»

O Sporting nunca ganhou um jogo na Alemanha, um histórico pesado (13 derrotas e um empate) que, garante Amorim, não entra na cabeça dos jogadores para o confronto desta quarta-feira. «Os jogadores não ligam a isso», reforçou o treinador, garantindo que os «leões» não irão mudar a sua forma de jogar frente aos germânicos: » Não vamos mudar a nossa forma de jogar, jogamos sempre da mesma forma. Conhecemos muito bem o treinador, fizemos a observação destes últimos jogos, a mudança de três centrais para uma defesa a quatro correu bem, estamos habituados a isso e preparados para tudo.»

Garantindo que não irá fazer marcação individual a Mario Gotze – «onde estiver, estará pressionado» -, Amorim diz que o Sporting está preparado para enfrentar um ambiente de euforia pela estreia da equipa da casa na Champions: «É um dos grandes ambientes da Europa, mas já passámos por isso na Turquia. Quero também relembrar o ambiente que tivemos com o Dortmund em Alvalade. Estamos habituados a grandes jogos e palcos. Lembrar o FC Porto e o Benfica, com grande ambiente e já lá ganhámos. Estamos preparados. É óbvio que um público como este pode empurrar. Mas temos de ter bola e acalmar os ânimos.»

