O passado e o presente do Central Park, em Nova York, que permanece oásis urbano da cidade

Entornointeligente.com / Nova York – Era uma noite gélida de fevereiro, e havia mais de 30 centímetros de neve no Central Park, além de trechos escorregadios de gelo negro e poças lamacentas grandes e fundas. Apesar disso, cerca de 200 pessoas seguiam com cuidado rumo ao Reservatório, na esperança de ver uma coruja-das-neves mágica que pousara no parque uma semana antes naquela que, segundo constava, era a primeira visita de um espécime em mais de 130 anos.

Nômades digitais: As histórias de quem faz home office em qualquer parte do mundo

Com exceção de alguns gritinhos das crianças, o pessoal se manteve em silêncio – reverente, aguardando ansiosamente a chegada da ave à Portaria Norte do Reservatório, onde tinha sido vista na noite anterior em voos de caçada noturna. Ela não decepcionou: ao som de exclamações discretas de admiração, surgiu do meio da escuridão, iluminada brevemente por uma das torres da entrada. Inspecionou a água e as pessoas que seguravam binóculos, celulares e câmeras, balançou a cabeça com elegância e levantou voo, mergulhando na noite, recebendo palmas dos mais entusiasmados.

Veja imagens do Central Park, em Nova York Central Park, em Nova York, durante a primavera. O local é um oásia de tranquilidade no ambiente urbano da cidade e um dos pontos turísticos mais visitados da Big Apple Foto: SPENCER PLATT / AFP Central Park, em Nova York, durante a primavera. O local é um oásia de tranquilidade no ambiente urbano da cidade e um dos pontos turísticos mais visitados da Big Apple Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP Central Park, em Nova York, durante a primavera. O local é um oásia de tranquilidade no ambiente urbano da cidade e um dos pontos turísticos mais visitados da Big Apple Foto: SPENCER PLATT / AFP Central Park, em Nova York, durante a primavera. O local é um oásia de tranquilidade no ambiente urbano da cidade e um dos pontos turísticos mais visitados da Big Apple Foto: SPENCER PLATT / AFP Central Park, em Nova York, durante a primavera. O local é um oásia de tranquilidade no ambiente urbano da cidade e um dos pontos turísticos mais visitados da Big Apple Foto: SPENCER PLATT / AFP Pular PUBLICIDADE Central Park, em Nova York, durante a primavera. O local é um oásia de tranquilidade no ambiente urbano da cidade e um dos pontos turísticos mais visitados da Big Apple Foto: SPENCER PLATT / AFP

No meio da multidão naquela noite havia observadores apaixonados e profundos conhecedores. Havia também muitos que só descobriram as aves durante o lockdown. Já outros simplesmente queriam ver a criatura cativante, cuja aparição improvável no nosso inverno de tristeza sem fim parecia significar esperança, beleza ou a possibilidade de mudança – ou pelo menos uma desculpa para sair do apartamento e participar, ainda que brevemente, de um daqueles momentos comunais que se tornaram tão preciosos durante a pandemia.

Há muito o Central Park oferece refúgio para as ansiedades e os estresses do dia a dia, agora talvez mais que nunca devido ao isolamento da pandemia e aos quatro longos anos de uma política cada vez mais tóxica. Os nova-iorquinos que visitavam o parque diariamente, e também os que já nem lhe prestavam tanta atenção, sentiram um amor renovado por esse retângulo incrível de verde no centro da cidade grande: os bosques e gramados incrivelmente verdejantes, as trilhas sinuosas e clareiras amplas e, é claro, a vida selvagem impressionante que inclui corujas, falcões, garças e uma série estonteante de outras aves, inclusive aquáticas, que há gerações usam o espaço como parada vital de descanso em suas viagens migratórias, sabendo o que muitos humanos só passaram a reconhecer plenamente durante as incertezas da pandemia: que o parque é um santuário belo e essencial.

PUBLICIDADE Quarentena a bordo: velejadores contam suas experiências durante a pandemia

Ao oferecer um oásis à população durante a Covid-19, o Central Park está cumprindo sua missão original: garantir, como o principal arquiteto do projeto, Frederick Law Olmsted, descreveu há mais de 150 anos, “tranquilidade e descanso para a mente”, uma fuga das ansiedades da cidade.

No século XXI, com cerca de 40 milhões de visitantes por ano, o Central Park se tornou a terceira atração turística mais popular do mundo, e no início da pandemia, quando os forasteiros já tinham deixado a cidade, os nova-iorquinos sortudos que moram nas suas redondezas de repente perceberam que tinham o retiro paradisíaco só para si. Mesmo quando as pessoas voltaram a usar o metrô para ir de uma região à outra, ele continuou a ter ares de área verde de bairro. Sem condições de ir para o escritório ou a academia, o pessoal começou a usar a expansão do Sheep Meadow e do Grande Gramado como se fosse o quintal de casa.

Central Park, em Nova York, durante a primavera. O local é um oásia de tranquilidade no ambiente urbano da cidade e um dos pontos turísticos mais visitados da Big Apple Foto: SPENCER PLATT / AFP Conforme a primavera deu espaço ao verão, você via as pessoas sentadas na grama e nos bancos, não só tomando sol e fazendo piquenique em família, mas também batucando nos laptops e iPads, fazendo reuniões de trabalho com distanciamento social e o que, na pandemia, passa por uma rodada de coquetéis – garrafas de vinho e Jack Daniels, transportadas em mochilas e divididas em copos de papel.

PUBLICIDADE Uma meia dúzia de pessoas usava máscaras chiques, de estilistas famosos, mas a maioria optou mesmo pela cirúrgica de cor azul, descartável. Talvez porque o acessório lhe conferisse uma medida de anonimato (e a maioria dos salões, barbearias e butiques estava fechada), muita gente parece ter se despido da vaidade, com os moletons folgados e as camisetas largas começando a superar as roupas de ginástica descoladas e de alta tecnologia, homens e mulheres com os cabelos mais longos, mais desgrenhados e muitos bonés.

Passeios on-line: conheça os roteiros virtuais criados por guias de turismo brasileiros espalhados pelo mundo

Havia mais gente correndo na escadaria do Terraço Bethesda, e pulando corda por ali com intensidade, como em um treino de boxe. Quando a neve e o gelo do inverno chegaram, as crianças – e alguns adultos também – passaram a usar o que tinham à mão para deslizar: tobogãs de plástico de cores fortes e frisbees, mas também o que tinha todo o jeitão de bandeja de refeitório e sacos de lixo reforçados imensos embrulhando formas para biscoitos e pratos plásticos para escorredor de louça.

Os aparelhos de som portáteis – aqueles gigantescos, dos anos 80, provavelmente resgatados dos armários ou do depósito no porão – ressurgiram no parque e, em vez de reclamar do barulho, muitos frequentadores pareciam felizes em ter algo diferente para ouvir que não fossem as próprias playlists meticulosamente selecionadas no Spotify e no Pandora. Os músicos – como o guitarrista no Bethesda que aceitava pedidos – tocavam muitos clássicos do tipo “What a Wonderful World” e “Yesterday”, que pareciam ter adquirido um tom mais pungente durante a pandemia.

PUBLICIDADE Uma ilha natural em um mar urbano O parque foi planejado e construído em outra época difícil: nos anos que antecederam e durante a Guerra Civil, quando tanto o país como a cidade se viam às voltas com o aumento das tensões políticas e sociais geradas pela escravidão, pelas diferenças de classe e pela imigração, e com as consequências da rápida industrialização e as mudanças tecnológicas. Ao contrário de muitas áreas verdes europeias originalmente projetadas para os ricos e aristocratas, o Central Park foi criado como um espaço público democrático, nas palavras de Olmsted, “aonde tanto o pobre como o rico poderiam ir com facilidade depois de finda a lida diária, para caminhar por uma hora para esquecer a movimentação e a pressa das ruas”.

De fato, o Central Park sempre foi uma prova da crença emersoniana de que a natureza pode ajudar o ser humano a se libertar das distrações da vida moderna e renovar a conexão espiritual com o universo. Olmsted, que sofria de ataques de depressão e nervosismo, encontrou refúgio no mundo natural, e seu instinto pelo serviço público o levou a querer compartilhar sua fé nos benefícios terapêuticos da natureza com o máximo possível de pessoas por meio dos parques que ajudou a criar. Em 1861, um senso de dever semelhante o levou a tirar licença do trabalho no Central Park para encabeçar a recém-criada Comissão Sanitária Norte-Americana, precursora da Cruz Vermelha, que ajudou a coordenar a assistência médica aos soldados da União feridos e distribuir as vacinas contra a varíola.

PUBLICIDADE

Central Park, em Nova York, durante a primavera. O local é um oásia de tranquilidade no ambiente urbano da cidade e um dos pontos turísticos mais visitados da Big Apple Foto: SPENCER PLATT / AFP Embora o parque tenha entrado em um declínio perigoso entre os anos 60 e 70 (quando a grama ressecada virou terra e as construções foram desfiguradas pelas pichações), os esforços incansáveis do Central Park Conservancy para reparar e manter os mais de 340 hectares conseguiram recuperá-los meticulosamente. Hoje, a área é o que a Sociedade Audubon chama de “uma ilha de florestas e mangues em meio a um mar de urbanização quase total”, onde se registra a presença de mais de 280 espécies de pássaros.

Ver uma garça-azul-grande a alguns metros do Plaza Hotel (não no zoológico, mas competindo com uma garça-branca pelos peixes da lagoa) ajuda a entender por que Christo – que usou o parque, em 2005, para sua obra de arte deslumbrante “Os Portões” – descreveu o Central Park como “o local mais surrealista de Nova York”. As linhas curvilíneas que se repetem nas vias, nas trilhas e nos córregos do parque, e o formato agradavelmente irregular de seus lagos e gramados se opõem deliberadamente ao mapa impiedosamente preciso das ruas e sua simetria de ângulos retos. Mesmo a única via reta, o Mall, foi construída em um ângulo levemente diagonal – outro lembrete de que entramos em outro mundo quando estamos no parque, paralelo às ruas de asfalto e aos arranha-céus de aço que o circundam, totalmente separado e apartado.

PUBLICIDADE Nesse quesito, durante os primeiros meses do lockdown, foram as regiões fora do Central Park que pareceram mais surreais a muitos nova-iorquinos: as ruas de repente vazias de carros e gente, bairros inteiros transformados em cidades fantasmas da noite para o dia, ou espaços assombrados dignos de pinturas de De Chirico ou Edward Hopper – solitários, desolados e apreensivos.

Já no Central Park, pelo menos era possível manter a ilusão da vida normal, com as pessoas correndo, andando de bicicleta, passeando com o cachorro, os pássaros levando a vida passarinheira – caçando alimento, fazendo ninho, sobrevoando o lago ou o reservatório.

O belo pato-mandarim (que fotografei para o novo livro infantil de Bette Midler, “The Tale of the Mandarin Duck: A Modern Fable”) não voltou durante a quarentena, mas inúmeros outros animais, sim – incluindo pelo menos cinco corujas, um coiote, um coelho, uma águia careca, um falcão-peregrino, uma série de garças e falcões, pica-paus, beija-flores, tordos, chapins adoráveis que comem amendoim na mão das pessoas, uma variedade imensa e confusa de toutinegras, bandos de gansos-do-canadá e patos de vários tipos (incluindo os carolinos, os de touca branca, os trombeteiros, os mergansos, as marrequinhas americanas e os de rabo-alçado-americano).

PUBLICIDADE Duas famílias de pato-real cresceram no Sailboat Pond durante o verão, e a jovem fêmea de guaxinim que morava no tronco perto do lago teve quatro filhotes fofos, logo acostumados aos humanos mascarados que paravam quase todo dia para tirar fotos. Meses depois, uma coruja listrada de olhos meigos – que os fãs apelidaram de Barry – chegou para visitar o parque e acabou ficando mais de quatro meses. Uma segunda coruja, além de um corujão-orelhudo e uma coruja-pequena fizeram uma parada e, já em 2021, a coruja-das-neves milagrosamente deu o ar da graça – anunciando, segundo a esperança geral, uma nova era.

Uma sensação de atemporalidade Faz pouco mais de um ano que a pandemia começou e, embora todo mundo esteja ficando cansado do isolamento, a mudança das estações no Central Park é um lembrete acalentador dos ciclos eternos da natureza: as tulipas e cerejeiras dando espaço ao verde brilhante do verão; as folhas vermelhas e douradas do outono substituídas pela neve e pelo gelo e, em breve, crocus e jacintos, as primeiras flores da primavera. O clima no parque é de atemporalidade. Durante o verão ou o Natal, amigos de infância se reúnem em Sheep Meadow ou perto da entrada da East 90th para o Reservatório. E as crianças continuam curiosas em saber, como Holden Caulfield em “O Apanhador no Campo de Centeio”, para onde os patos do lago perto do Central Park South vão quando a água congela.

PUBLICIDADE Em abril do ano passado, placas vermelhas de mais de 1,80 metro que diziam “MANTENHA ESTA DISTÂNCIA” foram dispostas no parque. A maioria já sumiu – e não se sabe se foram roubadas ou retiradas pela Prefeitura –, como também diminuíram as rondas policiais pedindo o afastamento. As carruagens voltaram em outubro, como também a patinação no gelo. Nem as temperaturas glaciais e quase um metro de neve desanimaram os muitos visitantes, que mais que depressa se animaram a fazer anjos, jogar bolas uns nos outros, e fazer bonecos, bonecas, cavalos, fortes e até um polvo gigante. Todas essas atividades pareciam infinitamente mais saudáveis do que ficar na parte externa de um restaurante, isolado em uma bolha de plástico.

Durante a pandemia, só o fato de estar relativamente perto do parque já nos dava uma sensação de comunidade – a ideia de que estávamos todos no mesmo barco e que juntos conseguiríamos, de um jeito ou de outro, resistir. Há mais de um século, Olmsted escreveu sobre os muitos argumentos a favor dos parques, incluindo seu valor como “espaços para respirar” – para onde os moradores urbanos vão para escapar do ar fétido das ruas lotadas. Mas encará-los apenas como “locais arejados” seria simplista demais, ignorando as profundas dimensões sociais e espirituais que esses espaços verdes oferecem, acrescentou.

PUBLICIDADE “Vendo as pessoas reunidas no Central Park no ar puro, sob a luz do paraíso”, argumentou Olmsted, “é impossível ignorar a alegria evidente que muitos sentem com a experiência: todas as classes ali muito bem representadas, com um propósito comum, cada indivíduo aumentando o prazer dos outros apenas com sua presença, todos colaborando para a grande felicidade geral”: o pessoal tirando um tempinho do trabalho e das preocupações diárias para se envolver com o que ele chamou de “recreação saudável” – caminhar, andar de barco, deslizar pelo gelo, ouvir música, contemplar a beleza dos gramados e dos arvoredos, comungar com tudo o que há de sublime na natureza.

Ou, como poderia ter acrescentado, procurando a tímida coruja-das-neves.

O Globo, um jornal nacional: Fique por dentro da evolução do jornal mais lido do Brasil

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com