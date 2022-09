O papel dos jovens no futuro da Europa na primeira Conversa Europeia com Raphaël Glucksmann

Entornointeligente.com /

O objetivo é «discutir temas de interesse europeu com relevância no nosso país e no mundo» e para o primeiro de um conjunto de debates sob o nome Conversas Europeias a eurodeputada Isabel Santos convidou Raphaël Glucksmann. O ex-jornalista, ensaísta e realizador francês, atualmente eurodeputado e autor do livro Carta à Geração que vai Mudar Tudo vai estar em Lisboa no dia 1 de outubro – às 16h, no Auditório B203 do ISCTE – num debate que se irá centrar no papel dos jovens no futuro da Europa. A entrada é livre.

Relacionados internacional. «Os EUA precisam de uma Europa forte, para se concentrarem noutras regiões do globo»

Depois da conclusão da Conferência para o Futuro da Europa, Isabel Santos achou importante dar continuidade à dinâmica criada no envolvimento dos cidadãos. Para tal é essencial o envolvimento dos jovens. Daí o tema desta primeira Conversa Europeia que contará com a presença de Rapaël Glucksmann, filho do filósofo André Glucksmann e fundador do partido de centro-esquerda Place République – Mouvement Politique Citoyen.

A conversa terá moderação da eurodeputada Isabel Santos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Eurodeputado desde 2019, na sua Carta à Geração que vai Mudar Tudo , Glucksmann garante: «Não se resignem. Ser jovem hoje é ter na mão o poder de pertencer à geração que vai mudar tudo. A indiferença e a resignação são mortíferas».

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com