É já amanhã que se abrem as portas do Parque Urbano da Costa da Caparica e sobem ao palco Super Bock nomes como Jimmy P, Fernando Daniel e Wet Bed Gang. Dá-se assim início para uma festa que dura até 15 de agosto, tem um dia dedicado a crianças, outro dedicado à comédia, inclui uma roda gigante e um palco para a música eletrónica .

Este ano, o Sol da Caparica volta com cinco dias de festival em vez dos habituais quatro. A crise no setor e o feriado do dia 15 de agosto levou à tomada desta decisão. «Quisemos dar oportunidade aos artistas afetados pela crise que o setor teve e optamos por fazer mais um dia para os ajudar, aproveitando o facto de ser uma segunda-feira de feriado», afirmou ao DN Zahir Assanali, CEO do Grupo Chiado e promotor do evento. «O objetivo do festival é recordar a música e o regresso à normalidade.»

Mão Morta

Subscrever Relativamente às edições anteriores, o cartaz traz algumas novidades e novos estilos de músicas para a Caparica. «O grande crescimento da música urbana pode notar-se no cartaz, como por exemplo a Nenny ou a Soraia Ramos. E temos pela primeira vez uma banda reggae: os Maneva, que muito nos orgulha e falam de amor e paz»,referiu Zahir Assanali.

ADN totalmente em português

O festival começou com uma capacidade para 15 mil pessoas e este ano prevê-se que 150 mil passarão pelos cinco dias do evento, no que Zahir Assanali pensa ser «a maior edição de sempre». Cerca de 60% dos festivaleiros serão portugueses, mas são vendidos cerca de 8 mil bilhetes para comunidades de outros países, desde Angola a Moçambique, Cabo Verde, Suíça, Alemanha, Argentina e México.

Bispo

A música em língua portuguesa continua a ser o ADN do evento. «É o primeiro e único festival da lusofonia. Falo de todos os países de língua portuguesa, que nesta edição estão cá todos, exceto um, que é Timor. É uma marca que é nossa», explicou o promotor.

A edição de 2023 ainda não é o foco principal da equipa. Para já, o Grupo Chiado está apenas a trabalhar para a sétima edição. «Neste momento estamos mais focados em que isto seja um sucesso em todos os aspetos. Há dois anos que estamos parados e a ansiedade é tanta que o que mais nos preocupa é desfrutar os cinco dias que aí vem»,disse Zahir Assanali.

Clã

Cartaz Dia 11

Palco Super Bock

Jimmy P – 18:00

Virgul – 19:10

Clã – 20:20

Fernando Daniel – 21:30

Calema – 22:40

Wet Bed Gang – 23:50

Palco Free Now

Puro Rock – 16:40

SYRO – 17:50

Ive Greice – 19:00

Julinho Ksd – 20:10

Miguel Angelo – 21:20

The Legendary Tigerman – 22:30

Dia 12

Palco Super Bock

Bonga – 18:00

Djodje – 19:10

Piruka – 20:20

Anna Joyce & Rui Orlando – 21:30

HMB – 22:40

Richie Campbell – 23:50

Palco Free Now

Nowhere To Be Found – 16:40

Ricky Man – 17:50

Vado Más Ki Ás – 19:00

Mão Morta – 20:10

Alcoolémia – 21:20

Dia 13

Palco Super Bock

Nuno Ribeiro- 18:00

Cuca Roseta- 19:10

Profjam – 20:20

Diogo Piçarra – 21:30

Plutónio – 22:40

Sam the Kid Com Orquestra e Orelha Negra – 23:50

Palco Free Now

Karyna Gomes – 16:40

Kady e Convidadas – 17:50

Mário Marta – 19:00

Ivandro – 20:10

Soraia Ramos & Amigos – 21:20

Branko – 22:30

Dia 14

Palco Super Bock

António Zambujo- 18:00

Mafalda Veiga- 19:10

Nelson Freitas- 20:20

Poesia Acústica – 21:30

Bispo – 22:40

Mishlawi – 23:50

Dillaz – 01:00

Palco Free Now

Dynamo – 16:40

Cláudia Pascoal – 17:50

T-Rex – 19:00

Chico da Tina – 20:10

Conjunto Cuca Monga – 21:20

Bateu Matou – 22:30

Dia 15

Palco Super Bock

Bárbara Bandeira- 18:00

Mc Don Juan- 19:10

Tiago Bettencourt- 20:20

Kevinho – 21:30

Os Quatro e Meia- 22:40

Carlão – 23:50

José Cid- 01:00

Palco Free Now

Maneva – 16:40

Gil Semedo – 17:50

Yuri NR5 – 19:00

Maninho – 20:10

Nenny – 21:20

Papillon – 22:30

