Entornointeligente.com /

Nove reclusos do Estabelecimento Prisional do Linhó, em Cascais, mostram quem são a dançar. Movimentos, muitos. Palavras, poucas. «A fotografia do Nuno e do Frederico», ouve-se dizer um jovem, alto, másculo. «O Nuno é o meu companheiro e o Frederico é o meu cão. São a minha família.»

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com