O novo instrumento de política monetária do BCE debaixo de fogo

O antigo presidente do Banco Central dos Países Baixos entre 1997 e 2011, Nout Wellink, abriu as «hostilidades» nesta rentrée , logo no dia 19 do corrente mês, com um artigo informado e bem fundamentado , publicado no fórum oficial das instituições monetárias e financeiras (OMFIF), criticando veementemente e questionando mesmo a legalidade do novo instrumento de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) – o Instrumento de Proteção da Transmissão (IPT) –, aprovado por unanimidade na última reunião de política monetária do BCE, que ocorreu a 21 de julho .

