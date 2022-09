O mundo crepuscular de Satyajit Ray

Entornointeligente.com /

Aparajito é o segundo tomo da trilogia com que Ray se iniciou, genericamente conhecida como a Trilogia de Apu , seguindo o crescimento do protagonista (Apu, interpretado por vários actores ao longo dos três filmes) entre a infância e a chegada à idade adulta. Constituindo, de facto, uma trilogia, não foi planeada como tal – foi o sucesso, sobretudo o sucesso internacional, do primeiro filme ( Pather Panchali , de 1955) que levou a Ray a acrescentar um segundo momento à história de Apu, e tendo-se o sucesso repetido e até ampliado com Aparajito Ray voltou à personagem uma terceira vez com O Mundo de Apu , em 1959 (e o filme em que Apu, já jovem adulto, é interpretado pelo recentemente falecido Sumitra Chatterjee, que se tornaria um actor-chave de Satyajit Ray).

