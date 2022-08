O mundo é cor-de-rosa: uma exposição de NFT (Vhils incluído) num museu «real»

Entornointeligente.com /

Como é uma exposição de NFT num museu normal, físico, que não vive online nem se baseia na tecnologia blockchain ? É colorida, em movimento, a cheirar a fresco, apontando ao futuro. the New FuTure, assim mesmo — num jogo com minúsculas e maiúsculas — se chama o primeiro espaço expositivo da Europa dedicado exclusivamente ao «fenómeno NFT» . Ocupa o piso superior do Moco, um «museu independente» (ou seja, privado) de Amesterdão, e entre as muitas obras que inclui está um Vhils que transforma a técnica mais reconhecida do artista português num mergulho na tridimensionalidade, mediada por um ecrã. Tudo em fundo rosa.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com