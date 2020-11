O Mundo a Seus Pés #26: Biden ou Trump, quem vai cumprir o sonho americano?

Entornointeligente.com /

Continuidade ou mudança, Donald Trump ou Joe Biden, defesa da economia ou combate à pandemia, o que preferem os americanos um dia antes da eleição do 46º Presidente da América.

Na véspera do dia D do sufrágio que mobiliza as atenções do mundo, (cerca de) 93 milhões de americanos — mais de um terço do universo de 250 milhões de votantes — já votaram antecipadamente, mas a escolha sobre quem será o futuro inquilino da Casa Branca ainda é a pergunta para um milhão de dólares.

Neste O Mundo a Seus Pés, as impressões de reportagem e a análise de David Dinis , diretor-adjunto do Expresso e de Pedro Cordeiro , editor da secção de Internacional, sobre o que leva os americanos a preferir Democratas ou Republicanos. Tentamos responder a estas dúvidas num episódio com edição multimédia de José Cedovim Pinto e a condução a jonalista da secção internacional, Manuela Goucha Soares

Expresso · #26: Biden ou Trump, quem vai cumprir o sonho americano? O Mundo a Seus Pés é o podcast da secção internacional do Expresso. De 15 em 15 dias falamos de assuntos que dominam a atualidade mundial. Para decifrar um mundo cada vez mais complexo, contaremos com os nossos jornalistas, mas também com correspondentes e outros convidados, que nos ajudarão a explicar o que se passa nas várias paragens do planeta.

Não estamos necessariamente colados às notícias da quinzena, mas a grandes questões de interesse global, procurando voltar a nossa análise para o futuro. O Mundo a Seus Pés alterna, às segundas-feiras, com o podcast África Agora.

