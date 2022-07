O mistério de Bob Wilson voltou a descer sobre nós

Entornointeligente.com /

Ao princípio era um solo, isto é, dois solos, com um mesmo texto interpretado à vez pelos criadores, sobre o mesmo cenário. Um e outro intérprete, embora repetindo as mesmas palavras, não as diziam de mesma maneira, de certa maneira procurando demonstrar como o tom da voz e a gestualidade do corpo, mesmo não alterando o conteúdo, podem modificar o significado de um texto. Mas qual significado? Bom, o título da peça diz tudo: «Estava sentado no meu pátio este tipo apareceu e eu pensei que estava alucinar». O que é, a bem dizer, a experiência do espectador que está sentado na plateia quando aquele tipo aparece e não tarda muito uma pessoa começa a pensar se não estará a alucinar.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com