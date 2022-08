O ministro que tem recuperado a autoridade da Segurança Interna

Entornointeligente.com /

A 9 de Julho, com o país a entrar numa onda de calor acima dos 40 graus e com mais de uma centena de fogos a deflagrar em 24 horas, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, sobrevoa de avião um dos piores incêndios desse dia, em Ourém. De seguida, dirige-se a Lisboa e convoca alguns dos seus colegas de Governo para uma reunião, no final da qual anuncia ao país, em conferência de imprensa, que foi decretada a situação de contingência , com o objectivo de que pudessem ser mobilizados «todos os meios de que o país dispõe» para o combate aos incêndios. Num ano assolado pela «tempestade perfeita» da seca e do calor, até agora, o descontrolo ainda não se instalou, mas a memória de 2017 mantém-se, num Verão que é uma prova de fogo para o ministro.

