«O meu principal defeito? O perfecionismo e ser muito exigente comigo própria»

Entornointeligente.com /

A sua virtude preferida?

Relacionados questionário de proust. «A procura pela felicidade perfeita deixa as pessoas infelizes»

questionário de proust. Principal defeito? «Ter pouca tolerância à ignorância arrogante»

questionário de proust. «Não tenho idade para emigrar, mas percebo os jovens de hoje»

Humanismo.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever A vulnerabilidade.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

O instinto e a autenticidade.

O que aprecia mais nos seus amigos?

A transparência e a sinceridade.

O seu principal defeito?

O perfecionismo e ser muito exigente comigo própria.

A sua ocupação preferida?

Desfrutar das coisas boas da vida e adquirir conhecimento.

Qual é a sua ideia de «felicidade perfeita»?

Estar com as pessoas de quem mais gosto e que gostam de mim. Viver num mundo no qual as pessoas se sentem seguras e felizes no seu local de trabalho, num mundo sem sofrimento, num mundo justo.

Um desgosto?

Um dos maiores desgostos que tive até hoje foi perder a minha mãe, em março deste ano.

O que é que gostaria de ser?

Ser quem sou mas com alguns upgrades.

Em que país gostaria de viver?

Gosto muito de viver em Portugal e não me importava de viver na Alemanha.

A cor preferida?

Preto.

A flor de que gosta?

Girassol. A minha mãe oferecia-me girassóis, agora é a minha irmã.

© EPA/VASSIL DONEV

O pássaro que prefere?

Mocho.

O autor preferido em prosa?

Gabriel García Márquez.

Poetas preferidos?

Fernando Pessoa, Vinicius de Moraes ,William Shakespeare, O meu pai.

O seu herói da ficção?

James Bond, entre outros.

Heroínas favoritas na ficção?

Ororo Munroe aka Storm da Marvel e Daenerys Targaryen.

Os heróis da vida real?

A minha mãe, o meu pai e a minha irmã.

As heroínas históricas?

Anne Frank e Marie Curie.

Os pintores preferidos?

Vincent van Gogh e Picasso. Adoro um quadro que o meu pai pintou a carvão.

Compositores preferidos?

Freddy Mercury, Tom Jobim, Édith Piaf, Louis Amstrong.

Os seus nomes preferidos?

Tomás, Madalena, Santiago, Rita, Zé Maria, Sofia, Bernardo, Maria.

O que detesta acima de tudo?

Hipocrisia e a injustiça.

A personagem histórica que mais despreza?

Todos os que foram ditadores.

O feito militar que mais admira?

Dia D, Desembarque na Normandia.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Voar.

Como gostaria de morrer?

A dormir.

Estado de espírito atual?

Mixed feelings com um sabor agridoce.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

A coragem de tomar decisões e erros honestos.

A sua divisa?

As coisas são o que são! (aceitação é diferente de conformismo). Não podemos controlar tudo o que nos acontece, mas podemos controlar o impacto que os acontecimentos têm em nós

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com