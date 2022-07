O melhor Sevilha foi melhor do que o melhor Sporting

Entornointeligente.com /

Foi o penúltimo teste antes do primeiro jogo oficial, mas, durante 45 minutos, deixou poucos motivos para satisfação para os adeptos sportinguistas. Num jogo de Liga dos Campeões contra um competente e incómodo Sevilha de Julen Lopetegui, o Sporting sentiu muitas dificuldades enquanto os andaluzes tiveram os melhores jogadores em campo, mas, com as alterações, os sportinguistas equilibraram e conseguiram evitar a derrota nos 90 minutos. Em Alvalade, os espanhóis marcaram primeiro por Corona, os portugueses empataram por Paulinho e, na decisão por penáltis, o Troféu Cinco Violinos acabou por ser conquistado pelo Sevilha: Fatawu Issahaku foi o único a falhar uma grande penalidade.

Pela frente, já se sabia, estava uma equipa «chata» e muito complicada de ser batida – perdeu apenas quatro jogos na liga espanhola em 2021/22 -, mas o Sevilha de Julen Lopetegui tornou-se num convidado muito inoportuno para o Sporting de Rúben Amorim.

Com muito poucas alterações em relação à época passada, os «leões» entraram em campo frente aos andaluzes com a sua principal contratação no «onze» inicial, mas, num jogo difícil para os avançados sportinguistas, Francisco Trincão teve poucas oportunidades para mostrar que a saída de Pablo Sarabia não deixará cicatrizes profundas na equipa de Amorim.

Se do lado sportinguista o 3x4x3 não é novidade – Trincão foi mesmo o único reforço no «onze» -, no Sevilha Lopetegui colocou de início em Lisboa muitas caras bem conhecidas do futebol português. Na equipa inicial do antigo treinado do FC Porto, estavam Marcos Acuña, Fernando, Óliver Torres e Jesus Corona, mas, numa equipa repleta de talento, havia ainda lugar para jogadores da qualidade de Jesus Navas, Ivan Rakitic ou Erik Lamela.

E, de forma descomplexada, o Sevilha entrou em jogo em Alvalade a mandar. Embora num ritmo lento, os sevilhanos procuraram ter mais bola desde o apito inicial e, com o Sporting a revelar muitas dificuldades para ter o controlo, o perigo rondou quase sempre a baliza sportinguista até que, aos 15’, os espanhóis marcaram: Adán foi displicente na saída de bola e Óliver estendeu a passadeira a Jesús Corona, que, com precisão, colocou a bola no fundo do antigo guarda-redes do Bétis e Atlético de Madrid.

Pouco depois de sofrer o golo, Amorim teve mais um motivo para preocupação: Manuel Ugarte, em dificuldades desde um dos lances iniciais da partida, foi substituído por Morita, o segundo reforço a entrar em campo.

A nível pratico, a mudança não teve efeitos. Sem conseguir retirar a iniciativa ao Sevilha, o Sporting continuou a ver a bola correr quase sempre nos pés de jogadores da equipa andaluza e, até ao intervalo, apenas Nuno Santos causou problemas ao guarda-redes marroquino Yassine Bono.

Ao intervalo, Lopetegui mudou mais de metade da equipa (sete substituições nos sevilhanos) e o jogo mudou. Sem jogadores como Rakitic, Torres, Corona, Fernando ou Rafa Mir em campo, o Sporting conseguiu finalmente pegar no jogo e ter mais iniciativa e, aos 50’, Paulinho rematou à entrada da área, originando a segunda boa oportunidade «leonina» na partida.

Pouco depois, Acuña foi Acuña e conseguiu criar a confusão em campo – Lopetegui, bem, substituiu de imediato o ex-sportinguista -, mas o filma da partida já era outro. Com menos rotações do que os espanhóis, o Sporting estava melhor, o Sevilha já era inofensivo no ataque e, após um par de ameaças de Marcus Edwards, que entrou aos 71’, Paulinho fez o empate: com Pedro Gonçalves na jogada, o «20» sportinguista mostrou que tem qualidade e marcou com um remate bem colocado.

Com tudo empatado nos 90 minutos, o vencedor do Cinco Violinos foi decidido no desempate por penáltis e, aí, apenas Fatawu Issahaku falhou, entregando ao Sevilha a vitória no troféu.

