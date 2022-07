O Meco é em qualquer sítio e os Foals vieram ao Super Bock Super Rock mostrar que sabem disso

Entornointeligente.com /

Não foi o festival idealizado, mas foi o festival possível. No derradeiro dia da 26.ª edição do Super Bock Super Rock não houve um nome tão mobilizador quanto o de C. Tangana , que electrizara a véspera. No recinto, falava-se dos artistas que iam dividir as atenções: Mayra Andrade, Capitão Fausto (que se apresentaram pela primeira com uma orquestra, dirigida por Martim Sousa Tavares), ou Woodkid. Mas também dos Foals, que mostraram que ainda há lugar para o rock no palco principal.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com