O «maior país católico do mundo» está a tornar-se um bastião evangélico

Nos primeiros Censos organizados no Brasil, em 1872, exactamente 50 anos depois da independência da antiga colónia portuguesa, o número de católicos era praticamente de 100%. As dificuldades logísticas para organizar um esforço de contabilização estatística ao longo do vastíssimo território do Império tornam compreensível a reduzida fiabilidade das conclusões desses primeiros Censos. Mas a unanimidade religiosa brasileira era sobretudo o resultado de um processo de assimilação cultural forçada com a qual os seus alvos primordiais — povos indígenas e escravos provenientes de África — aprenderam a conviver e a resistir.

