O maior aumento de pensões ou um corte de mil milhões? Depende de quem fala

Ao terceiro dia, a polémica em torno da decisão do Governo em antecipar em Outubro o pagamento de metade do aumento das pensões previsto para o próximo ano continua a incendiar o país político. Afinal, «trata-se do maior aumento de pensões dos últimos 20 anos», como afirmou a ministra Ana Catarina Mendes, ou de um corte de mil milhões , como garante o líder do PSD, Luís Montenegro? «É um problema», resumiu o Presidente da República, falando de «duas realidades» a partir de Brasília.

