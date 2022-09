O Machimbombo cor-de-rosa de Lisboa não pára: do brunch ao cocktail

Entornointeligente.com /

É um bar ou é um espaço para brunch ? É essa a dúvida que assola qualquer um que se depare à porta deste estabelecimento cor-de-rosa na Calçado do Combro, em Lisboa. Poucas horas antes, no Machimbombo, soava música electrónica e os clientes partilhavam exóticos cocktails, a partir do meio-dia é à mesa que se faz a festa, com um brunch inspirado em paragens de todo o mundo.

«A parede tem mais de 18 tons de rosa», conta à Fugas, com orgulho, o proprietário Márcio Duarte, que fundou este espaço em 2021 em conjunto com a mulher, Jennifer McFarlane, e fez as obras de remodelação pelas suas próprias mãos, sob um único tom, precisamente o cor-de-rosa. Inicialmente pensado para ser apenas um bar, «para quem gosta de sair à noite e beber uma boa bebida a um preço justo», explica, não demorou até que o Machimbombo se tornasse uma paragem obrigatória no roteiro nocturno da Calçada do Combro.

Foto DR O nome, justifica o empresário, chegou através de uma fotografia que encontrou desta mesma morada com um eléctrico avariado à porta. Um machimbombo, diz o dicionário, é «um ascensor mecânico para ladeiras íngremes» — o caso da Calçada do Combro. Depois de ter baptizado o novo bar, recorda Márcio Duarte, descobriu que o seu avô havia sido condutor de machimbombo em Moçambique.

Essa ligação familiar a África trouxe-a para o bar, «onde a cultura africana e portuguesa se misturam «. Cada noite da semana tem um tema diferente para atrair «diferentes nichos de público», explica. Há uma noite dedicada ao funk e ao hip hop , outra de música electrónica e até serões mais alternativos.

Seja qual for o tema, as estrelas são os cocktails de autor, com destaque para o Lisbon Mule com vodka, eucalipto, ginja e cerveja de gengibre (9€) ou para o Ready to Ramble infundido com cardamomo, licor de damasco, ginja, Cointreau, maracujá e limão (10€). «Já chegamos a fazer 300 cocktails numa noite», conta Márcio Duarte.

Foto Tosta francesa (7€) DR O mesmo espaço, uma nova faceta Quem ficar fã do Machibombo pode voltar ao meio-dia, quando o espaço abre novamente, desta vez para confortar o estômago: «Quando vou a Berlim , há um conceito que adoro: vai-se ao mesmo sítio da noite antes, mas de manhã para comer uns ovos.» Mas a carta de brunch , disponível desde este Verão, vai além dos ovos — aqui sempre biológicos — de que fala Márcio Duarte: faz uma viagem à volta do globo pelos destinos favoritos do seu fundador.

Da Alemanha , chega a proposta Guten Morgen com dois ovos a baixa temperatura servido com pretzel , manteiga caseira e mostarda (7€). Já do México, há duas opções de tacos (9€ cada) que tanto podem ter ovos ou tofu, consoante a preferência. Não falta a badalada tosta de abacate (11€), aqui baptizada de Califórnia Dreaming .

A opção favorita de Márcio Duarte é talvez a mais simples da carta, mas nem por isso com menos sabor: cheese-tastic (7€), uma sanduíche de queijo grelhado com ovos, cheddar, chutney de tomate e picles. Todas as propostas são vegetarianas e «o mais orgânicas possível», promete.

Foto A tosta de queijo DR Para terminar a refeição, a tonalidade do espaço invade as panquecas Pretty in Pink com molho de frutos silvestres, iogurte de coco, bagas de goji e xarope de ácer (8€). Também as waffles de matcha, Taste of Tokyo (8€), têm conquistado os clientes, sobretudo estrangeiros a viver em Lisboa. O café para acompanhar é de especialidade, mas quem preferir pode sempre pedir um dos cocktails a qualquer hora, já que aqui se incentiva a que não existam regras.

Apesar de reconhecer a grande oferta deste tipo de pequeno-almoço na cidade, Márcio Duarte acredita que a procura não tem cessado e o cliente está cada vez mais exigente: «Antigamente o turista satisfazia-se com um café queimado». «O brunch faz justiça ao que temos feito no Machimbombo: ganhamos as pessoas pela boca. Quem vem, gosta e volta», conclui.

A Fugas experimentou o brunch a convite do Machimbombo.

Machimbombo Calçada do Combro 87, 1200-111 Lisboa

Horários:

Brunch das 12h às 17h

Jantar de sushi vegetariano das 18h30 às 21h

Bar das 21h às 2h

Instagram

