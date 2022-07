Entornointeligente.com /

Não há como evitar o aproveitamento político do funeral de José Eduardo dos Santos. Se for feito antes das eleições, o MPLA aproveita e acalma parte dos seus simpatizantes; se não for, aproveita a oposição, sobretudo a UNITA. Mesmo assim, em virtude do tom de certas declarações – umas nos media outras nos bastidores – as avaliações e aproveitamentos dependerão dos familiares que estiverem presentes e a que tipo de acordo se chegou. Haveria nesse caso alguma troca?

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com