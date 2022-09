O livro de receitas dos Estúdios Ghibli está cheio de pratos que nos enchem o coração e o estômago

Entornointeligente.com /

Estamos todos de acordo. Hayao Miyazaki e os seus Estúdios Ghibli criaram alguns dos mais belos filmes de animação da história do cinema, apresentaram-nos mundos distantes — que afinal estão muito perto de nós — e alimentaram o nosso imaginário com uma consciência ecológica essencial nos dias que correm. Filmes como A Viagem de Chihiro , O Serviço de Entregas de Kiki ou Totoro enchem-nos não só o coração como também a barriga.

Foto O Serviço de Entregas de Kiki DR Ponha o dedo no ar quem já fez pausa num dos filmes de animação e tentou tirar a receita de alguns dos banquetes que enchem as mesas, as marmitas e as bocas das personagens.

Studio Ghibli: The Unofficial Cookbook apresenta 20 refeições ilustradas inspiradas em filmes, incluindo marmitas bentô de Totoro e o pão de feijão vermelho de A Viagem de Chihiro , ramens fumegantes e verdadeiros festins.

Foto O Castelo Andante DR Os fãs dos Estúdios podem agora recriar facilmente alguns dos pratos fantasiados nos filmes como a torta de arenque de Kiki, o okayu , um mingau de arroz tipicamente japonês, sopas e saladas, ramens e tempuras ou simplesmente os ovos estrelados com bacon de O Castelo Andante . O livro ainda inclui receitas de oito sobremesas.

