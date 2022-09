O líder e a comunicação. Conhece Costa a frase de Thatcher?

Entornointeligente.com /

No dia em que Liz Truss foi convidada a formar governo pela rainha Isabel II e a tomar em mãos os destinos do Reino Unido – é a terceira mulher primeira-ministra em terras de Sua Majestade -, Portugal acordou com a conferência de imprensa proferida por quatro ministros do governo de António Costa para explicar com detalhe o pacote a que o primeiro-ministro chamou » Famílias Primeiro «. Um título forte que faz jus a uma frase emblemática da antiga Dama de Ferro britânica, Margaret Thatcher, «um líder é alguém que sabe o que quer alcançar e consegue comunicá-lo».

António Costa comunicou com eficácia um conjunto de ajudas para combate aos efeitos da inflação e deu sinais de que está no caminho certo. Colmatar os efeitos da subida de preços e uma eventual contração drástica do consumo é urgente, bem como chegar ao bolso de todos. Desta vez não são apenas os mais carenciados que merecem a atenção do Executivo, mas também a classe média. Um sinal político positivo e que beneficia a coesão social. O governo não podia deixar a classe média, sucessivamente, fora dos apoios e deve a olhar para ela não como endinheirada, mas como uma das classes que é mais penalizada pela conjuntura atual. Esse é um avanço na política socialista: menos assistencialismo, mais humanismo.

Os auxílios anunciados chegam para fazer face à situação atual e futura? Não, não chegam e nem vão chegar. Os sinais económicos ditam uma contínua subida da inflação e das taxas de juro, para além de um eventual corte total no fornecimento de energia por parte da Rússia durante o próximo inverno. A oposição tem razão quando diz que o anúncio do governo sabe a pouco. E tem muita razão quando chama de «ilusão» à medida de apoio aos pensionistas, que compreende pagar-lhes em outubro meia pensão, mas que não passa, afinal, de uma espécie de adiantamento por conta, já que em 2023 e 2024 os pensionistas sairão a perder com esta iniciativa por comparação com a atualização automática das pensões que estava prevista (até ao final do primeiro semestre) e que poderia levar a aumentos num intervalo de 7,1% a 8% e não apenas de 3,53% até 4,43%.

Subscrever O pacote de Costa é bem-vindo, está na rota certa, mas é conservador. «É equilibrado, mas não ambicioso», afirmou ontem o Presidente da República. A ver vamos se o Executivo não terá de abrir mais os cordões à bolsa, até para manter a sua crença de que a economia vai crescer 6,4% ainda este ano.

Diretora do Diário de Notícias

