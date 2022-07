Entornointeligente.com /

Já é meia-noite numa quinta-feira qualquer do mês de Julho. Entre a Travessa do Carvalho e a Rua de São Paulo , são várias as pessoas que se aglomeram na rua com copos na mão. Ouve-se as batidas da música que os bares projectam enquanto, à porta do estabelecimento, os clientes conversam animadamente. Alguns estão de pé, outros sentam-se nas esplanadas que na pandemia se estenderam pelos passeios e pelos lugares de estacionamento .

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com