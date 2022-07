O futuro da governação da diabetes em Portugal

Entornointeligente.com /

Foi no dia 30 de Junho, no auditório do Público, que aconteceu a Conferência «Um novo olhar para uma estratégia de mudança: apresentação do Policy Brief «. Organizada pelo Instituto de Saúde Baseada na Evidência (ISBE), com o apoio da Boehringer Ingelheim, em parceria com o Público, este foi o momento de se apresentar o trabalho desenvolvido através de uma metodologia inovadora que combina revisões científicas com opiniões de peritos e que permite fornecer uma visão moderna sobre a gestão desta doença. Um trabalho conjunto que reúne as principais recomendações para um melhor desenvolvimento dos cuidados das pessoas que vivem com diabetes em Portugal e que permite, e pretende criar, um novo caminho.

As boas-vindas foram dadas pelo Professor Doutor António Vaz Carneiro, investigador principal da iniciativa D-Way e Presidente do Instituto de Saúde Baseada na Evidência (ISBE). «A doença da diabetes é uma doença interessante para nós porque é um modelo fantástico da doença crónica. É uma doença má e ao mesmo tempo tem muitos anos de vida, tem muita duração. E tem-se investigado massivamente nesta área. É um modelo particularmente bom para reflectirmos», disse, acrescentando «o que aqui vamos apresentar é um resumo, que as pessoas podem subscrever, com propostas muito bem definidas em relação a objectivos que se querem alcançar. Este Policy Brief vem de um trabalho que é uma combinação entre uma pesquisa científica pura e dura, durante a qual fomos ver, de acordo com as várias questões que colocámos, aquilo que havia de melhor nessas áreas, juntamente com aquilo que entendemos que é cada vez mais importante – a opinião dos peritos. Os peritos dão-nos uma informação e uma realidade que os estudos científicos não nos podem dar. Nenhum estudo científico consegue captar exactamente uma inovação local feita por um grupo de pessoas. De maneira que esta combinação permite-nos conjugar aquilo que a ciência nos mostra e aquilo que as pessoas que estão no terreno têm a dizer sobre o assunto».

Foto António Vaz Carneiro, investigador da iniciativa D-Way e Presidente do ISBE Henrique Casinhas E ainda que o encontro estivesse apenas a começar, sobrou tempo para algumas projecções futuras, «hoje também vamos aqui defender que provavelmente num futuro imediato, diria nos próximos 5 a 10 anos, num mundo pós-pandémico, vamos propor incluir também metodologias como o Value-Based Health Care – os cuidados baseados no valor. Este método relaciona os resultados que são importantes para os doentes com o custo para obter esses resultados. E a este conceito cruzamos ainda, num trabalho com redes internacionais, o conceito de cuidados centrados no doente. Portanto, a nossa proposta vai incluir cuidados centrados no doente e baseados no valor. Estamos perfeitamente convictos de que este modelo conceptual é aquele que nos vai dar, com a escassez de recursos que aí vem, uma visão mais clara e, ao mesmo tempo, um melhor impacto sobre como seguir em frente. Seja na diabetes ou noutro tipo de doença crónica», finalizou.

16 projectos para transformar a diabetes Dado o mote para o resto da tarde, chegou a altura de Paulo Nicola, investigador da iniciativa D-Way, subir a palco e apresentar o documento que reuniu espectadores tanto dentro do auditório, como via Zoom: o Policy Brief . «Este Policy Brief tem exactamente como missão traduzir e transmitir ideias que possam ser adoptadas não apenas pelos responsáveis políticos, mas sim por todos os interessados nesta área. E na diabetes os interessados são, em primeiro lugar, as pessoas que vivem com diabetes, os profissionais que com ela trabalham, os cuidadores, quem organiza os cuidados, a indústria, os media. Temos um grande quadro de pessoas e entidades envolvidas e esperamos que este Policy Brief seja um contributo e comprometa todo esse quadro alargado», começou por dizer o investigador. «O desafio para a iniciativa D-Way era um desafio com D maiúsculo. Com este Policy Brief quisemos, não só, apontar para aspectos estruturais, mas sobretudo fazermos propostas muito concretas. Propostas que daqui a 1 a 2 anos podemos olhar para trás e dizer: isto foi adoptado, isto aconteceu, ou não. Esta é uma doença e um sistema de cuidados para a qual já existe muito material e orientações técnicas e, por isso, também sentimos necessidade de trabalhar com novas perspectivas, que adicionassem, e não apenas criar mais uma exigência ou mais uma directriz», acrescentou.

O Policy Brief propõe um novo ciclo de planeamento para a diabetes e explica como pode fazer a diferença, face aos vários documentos de referência e de planeamento já existentes. Para isso, e tendo como base do Relatório da iniciativa D-Way «Governação na Diabetes: perspectivas, instrumentos e recursos», estabelece «5 eixos estruturantes» (ver caixa) e «16 projectos estratégicos», que são individualmente descritos e contextualizado o impacto esperado.

Foto Paulo Nicola, investigador da iniciativa D-Way, Henrique Casinhas Para Paulo Nicola, esta proposta assume-se como um desafio. Como «um repto para o presente sobre o nosso futuro. É um desafio que exige liderança, iniciativa e colaboração para ganhos que só serão possíveis com um forte trabalho conjunto».

Os 5 eixos estruturantes do relatório Análise e alinhamento pró-activo das agendas e dos agentes; Processos contínuos de auscultação e envolvimento; Determinação do valor dos cuidados na diabetes; Percursos valorizadores de capacidades e de competências; Agenda mobilizadora de investigação e de apoio à decisão. Diabetes: um laboratório para melhorar os cuidados na doença crónica Na 2ª parte desta conferência foi promovido um debate, moderado pela jornalista Cláudia Pinto, que contou com a presença, e contributo, de Maria de Belém Roseira, Presidente da Comissão de Honra da Iniciativa D-Way, António Vaz Carneiro e o Doutor Estevão Pape, Coordenador do Núcleo de Estudos de Diabetes Mellitus da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. O objectivo desta conversa era o de comentar as propostas do Policy Brief e, ainda, perceber os aspectos da sua implementação e dos impactos esperados.»A diabetes é uma grande ameaça. É uma ameaça à saúde das pessoas, à sustentabilidade dos sistemas de saúde e é algo que, pela forma como se desenvolve, pode constituir realmente um laboratório de aprendizagem sobre como fazer bem. Este é um projecto para o bem da saúde. A ideia é olhar para isto, não só por parte das pessoas que diariamente lidam com esta doença, e pensar como é que podemos acrescentar alguma coisa que possa ser útil. E este Policy-Brief não só nos ajuda a ver melhor como, porventura, a conseguir fazer mais. Porque o nosso problema em Portugal nunca foi o diagnóstico, mas sim perceber como conseguimos fazer acontecer as coisas que precisam de acontecer», iniciou Maria de Belém, sendo depois seguida por António Vaz Carneiro: «o que estamos aqui a falar é da mudança de sistemas complexos. E se há um sistema complexo, por definição, é o sistema da saúde. Nós sabemos que os sistemas complexos são muito difíceis de alterar e, nesse sentido, estes documentos podem ajudar. Aqui a evidência seria a base número 1 para alteração do sistema, a melhoria desse mesmo sistema. Precisamos de olhar para o contexto em que vivemos e pensar nas teorias da mudança». Já para o Doutor Estevão Pape, muitos são os documentos, as normas, as recomendações, os programas que existem para a diabetes. Ainda assim, este Policy Brief assume-se como um acrescento bastante positivo. «Como é que eu vejo o nascer de uma iniciativa e um projecto para 10 anos? Se não começarmos já, se não actuarmos já, não vamos ter futuro seguramente. Qualquer documento que nos faça reflectir, a nós profissionais de saúde, mas não só, é uma excelente premissa», reforçou.

De olhos postos no futuro Depois de uma conversa intensa, onde a troca de ideias nunca deixou de existir, bem como o contributo de todos os presentes, chegou a altura de se perspectivar o futuro. Afinal, o que é que se pode esperar dele? «A minha grande preocupação em relação ao futuro é o tempo que aquilo que está identificado como sendo o caminho demora a concretizar. E portanto, acho que todos quantos possam ajudar no sentido da concretização o mais rápida possível, melhor», afirmou Maria de Belém Roseira. Para a Presidente da Comissão de Honra existem todos os mecanismos e qualificações necessárias para se implementar a mudança. Já António Vaz Carneiro, em jeito de encerramento e perspectivas futuras, focou-se em 2 aspectos: os cuidados centrados no doente e a tecnologia. «Os cuidados centrados nos doentes não é apenas a relação do doente com o sistema, é também a própria relação do doente com ele próprio. O segundo aspecto é a tecnologia. Mas por tudo o que foi falado hoje, e até aqui, acredito que o futuro do tratamento da diabetes será muito bom, a realidade que encaramos fará com que o nosso grupo possa vir a fazer um upgrade do trabalho que fizemos até aqui daqui a 3, 4 ou 5 anos».

